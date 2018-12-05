Офіційно: реперка Cardi B заявила про розставання з чоловіком

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Cardi B і Offset
Cardi B і Offset / www.gettyimages.com

Американська епатажна співачка Cardi B заявила, що розійшлася зі своїм чоловіком і батьком їхньої спільної дитини музикантом Offset.

Про це співачка розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Cardi B опублікувала короткий ролик, у якому повідомила, що вони з чоловіком більше не разом. Відео зірка підписала лаконічно: "Ось і все. Мир та любов".

Багато хто намагався дізнатися у мене це. Знаєте, я намагалася зберегти відносини з батьком моєї дитини дуже довго. Ми хороші друзі і бізнес-партнери, він завжди поруч зі мною, ми дуже любимо один одного. Між нами давно нічого не виходило, і ніхто в цьому не винен, я думаю, що ми просто переросли нашу любов. Ми більше не разом. Розлучення займе якийсь час, але я завжди буду любити його, тому що він батько моєї дочки,
– заявила реперка.

Cardi B заявила про розставання з чоловіком: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

Чоловік Cardi B вже прокоментував це відео, яке вона опублікувала в Instagram.

"Ти перемогла", – написав Offset.

 

Cardi B і Offset
Cardi B і Offset / Getty Images

Нагадаємо, 10 липня 2018 у Cardi B і Offset народилася дочка, яку назвали Калчер Карі Сефас.  Дівчинка є першою дитиною для Cardi B і четвертою для Offset, який має трьох дітей з попередніх стосунків. Маля народилося через два тижні після того, як новоспечена мама підтвердила, що вона і Offset таємно одружилися.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Музика
Джерело: 24 канал
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