Офіційно: реперка Cardi B заявила про розставання з чоловіком

Американська епатажна співачка Cardi B заявила, що розійшлася зі своїм чоловіком і батьком їхньої спільної дитини музикантом Offset.

Про це співачка розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Cardi B опублікувала короткий ролик, у якому повідомила, що вони з чоловіком більше не разом. Відео зірка підписала лаконічно: "Ось і все. Мир та любов".

Багато хто намагався дізнатися у мене це. Знаєте, я намагалася зберегти відносини з батьком моєї дитини дуже довго. Ми хороші друзі і бізнес-партнери, він завжди поруч зі мною, ми дуже любимо один одного. Між нами давно нічого не виходило, і ніхто в цьому не винен, я думаю, що ми просто переросли нашу любов. Ми більше не разом. Розлучення займе якийсь час, але я завжди буду любити його, тому що він батько моєї дочки,

– заявила реперка.

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Чоловік Cardi B вже прокоментував це відео, яке вона опублікувала в Instagram.

"Ти перемогла", – написав Offset.



Cardi B і Offset / Getty Images

Нагадаємо, 10 липня 2018 у Cardi B і Offset народилася дочка, яку назвали Калчер Карі Сефас. Дівчинка є першою дитиною для Cardi B і четвертою для Offset, який має трьох дітей з попередніх стосунків. Маля народилося через два тижні після того, як новоспечена мама підтвердила, що вона і Offset таємно одружилися.