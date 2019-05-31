Офіційно: Роберт Паттінсон став новим "Бетменом"

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Офіційно: Роберт Паттінсон став новим "Бетменом"
Офіційно: Роберт Паттінсон став новим "Бетменом" / Фото з відкритих джерел

Знаменитий англійський актор Роберт Паттінсон після тривалих переговорів офіційно став виконавцем ролі Брюса Вейна "Бетмена". Про це стало відомо після засідання компанії Warner Bros. з актором, які і підтвердили нову роль Паттінсона.

Одними з перших про офіційне затвердження ролі повідомили у виданні Variety сьогодні, 31 травня. Раніше представники компанії Warner Bros. зазначали, що ведуть переговори з Робертом Паттінсоном, але сьогодні він підписав офіційну угоду. Іншим претендентом на роль супергероя розглядали Ніколаса Холта ("Шалений Макс: Дорога гніву"). Що цікаво, Паттінсона підписали як мінімум на три фільми, а Метт Рівз, начебто, має намір зняти трилогію сольних фільмів про "Темного лицаря".

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Зірка саги "Сутінки" з'явиться у новому фільмі про Бетмена режисера Метта Рівза 25 червня 2021 року. Зйомки нової кінокартини за участю Warner Bros. і DC Comics, ймовірно, почнуться вже цього літа або восени. Новий фільм студії Warner Bros. про Бетмена не розповідатиме про оригінальну історію Френка Міллера "Бетмен: Повернення Темного лицаря" 1986 року, яку так любить Метт Рівз. Натомість нова стрічка покаже молодого Брюса Вейна ще перед його прагненням стати супергероєм. 

Варто додати, що роль Бетмена протягом останніх років виконував голлівудський актор Бен Аффлек ("Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" (2016), "Ліга справедливості" (2017) і камео-роль у "Загоні самогубців" (2016)). Але через проблеми з алкогольною залежністю його змусили покинути "крісло" супергероя. Несподівану інформацію про остаточне завершення роботи оприлюднили у виданні Deadline в лютому цього року. Сам же Бен у своєму Twitter зазначав, що тепер зі всіма буде чекати 2021 року, щоб побачити новий фільм Метта Рівза. 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Новини LifeStyle
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