Син королеви Єлизавети II принц Ендрю склав обов'язки монарха через секс-скандал

Герцог Йоркський, який є другим сином Єлизавети II, принц Ендрю складає з себе монарші обов'язки, покладені на нього у зв'язку з титулом. Причиною стали скандальні звинувачення про зв'язки з підозрюваним у сексуальних злочинах американським мільярдером Джеффрі Епштейном.

Букінгемський палац опублікував офіційну заяву принца Ендрю на своїй сторінці в інстаграмі. Зазначається, що син Єлизавети II хоче "відійти від своїх громадських обов'язків у найближчому майбутньому".

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За словами герцога Йорксього, обставини, які мають відношення до його колишньої дружби з Джеффрі Епштейном, стали великою перешкодою в роботі сім'ї і важливій роботі, що ведеться благодійними організаціями, які він підтримує.

Я попросив у Її Величності дозволу припинити виконання своїх громадських обов'язків в доступному для огляду майбутньому, і вона дала мені такий дозвіл. Я, як і раніше, шкодую про моє погано обдумане рішення підтримувати знайомство з Джеффрі Епштейном,

– йдеться у заяві принца Ендрю.

Що відомо про скандал з Джеффрі Епштейном?

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна було заарештовано на початку липня 2019 року. На початку серпня федеральний суд США опублікував 2000-сторінкову доповідь, у якій його було звинувачено у багатьох провинах. Також у ній кілька разів з'являлося ім'я принца Ендрю, а кілька тижнів тому Вірджинія Джуффре, яка перебувала у рабстві Епштейна близько 16 років, показала спільну світлину з представником королівської родини. Після оприлюднення доповіді мільярдер повісився у камері в'язниці.