Офіційно: співачка Адель розлучилася з чоловіком

Одна з найпопулярніших співачок сучасності Адель розірвала стосунки зі своїм чоловіком. Іноземні ЗМІ повідомили, що самі представники британської виконавиці заявили про її розлучення з Саймоном Конецьким.

Ймовірно, 30-річна Адель переживає складний період у своєму житті, адже у січні 2019 року вона повідомила, що закриває музичний бізнес і залишає сцену. Таке рішення було обумовлено тим, що вона хоче приділяти більше часу своєму синові. Пізніше вона та її подруга Дженніфер Лоуренс були помічені в гей-барі, де трохи перебрали з алкоголем, а тепер видання The Associated Press повідомило про її розлучення з 45-річним Саймоном Конецьким.

Читайте також: Адель йде зі сцени: прихильники зірки влаштували незвичний флешмоб у мережі

Цю інформацію підтвердили самі представники популярної співачки. За їхніми словами, Адель хоче виховувати свого сина в любові, а стосунки, ймовірно, були далекими від ідеальних, тому подружжя зробило радикальний вибір. Також представники зазначили, що Адель і Саймон просять про приватність, тому більше коментарів давати не будуть.



Адель та її колишній чоловік Саймон Конецький / JustJared

Що відомо про стосунки Адель і її екс-чоловіка Саймона Конецького? Популярна британська співачка Адель і бізнесмен Саймон Конецький знайомі досить давно. У 2012 році вона народила від нього сина Анжело Едкінса, проте офіційно знаменитості стали подружжям у 2016 році. У 2017 році, коли Адель виграла престижну нагороду Греммі, у своїй промові зі сцени зізналася, що все, що вона робить, це лише заради чоловіка та сина. А у квітні 2019 року стало відомо, що вони розлучилися.