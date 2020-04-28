Офіційно: співачка Alyosha і Тарас Тополя втретє стануть батьками

Популярна українська співачка Alyosha втретє вагітна. Зі своїм чоловіком, фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, вона взяла участь у чуттєвій фотосесії, де показала округлий живіт.

Фото з'явились на офіційних сторінках подружжя в інстаграм. Співачка Alyosha зізналась, що завжди відчувала, що ще раз стане мамою, тому не приховує свого щастя від вагітності.

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"У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися – не моє і не Тараса рішення, а Творця. Я просто відчувала, що це станеться і була готова до цього. Ми обидвоє дуже раді, що нас вибрала ще одна душа, яку ми оточимо любов'ю", – зазначила Alyosha.

В інтерв'ю журналу Viva співачка зізналась, що не боїться поставити на паузу вокальну кар'єру. Alyosha переконана: артисти можуть продовжувати свою роботу і без масштабних виступів. Так, можна "накопичувати матеріал, писати нові пісні, придумувати сюжети до кліпів, продумувати концепції виступів і концертів", а потім повернутись на велику сцену.

Якби я боялася пропасти на певний час з шоу-бізнесу, я б не наважилася народжувати взагалі. Але вважаю, що головне покликання будь-якої жінки, яка любить свого чоловіка і кохана, – це дарувати життя, що є доказом взаємного бажання бути разом. Адже діти – це чудеса, – розповіла Alyosha.

Як відомо, співачка з чоловіком Тарасом Тополею виховують двох синів – Марка і Романа. Пара не приховує: діти поки в захваті від поповнення в сім'ї, але, мабуть, ще не розуміють, що тепер батьки будуть приділяти час не тільки їм, а й ще одному малюку.

"На новину вони відреагували радісно і емоційно. Я думаю, вони ще не розуміють, що їх чекає насправді, і що великий шматок пирога "уваги" буде забрано у них на користь немовляти. Але ми впораємося. Роман дуже чуттєвий. Упевнений, він буде давати дитині багато ласки і любові. А Марк оберігатиме від кривдників в майбутньому, адже у нього такий характер, що може постояти і за себе, і за весь під'їзд", – додав Тарас Тополя.



Чуттєва фотосесія Тараса Тополі та вагітної співачки Alyosha / Viva