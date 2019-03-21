Офіційно: Victoria's Secret назвали ім'я нового "ангела" – нею стала 29-річна англійська модель

Один із найпопулярніших білизняних брендів не припиняє шукати для себе нові, особливі обличчя. Так, в четвер, 21 березня представники Victoria's Secret оголосили про поповнення в команді знаменитих "ангелів".

Нещодавно до складу команди "ангелів" Victoria's Secret приєдналася 25-річна угорська модель Барбара Палвін, а вже через декілька днів представники білизняної марки назвали ім'я нового "ангела". Бажаний статус отримала 29-річна британка – Алексина Грем.

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Відеопредставлення моделі з'явилося на офіційній сторінці Victoria's Secret в Instagram. Після цього Алексина Грем розповіла про це у своєму акаунті в соціальній мережі.

Це божевілля! Мрії мають властивість здійснюватися! Ніколи в своїй найдивнішій уяві я не думала, що це стане реальністю. Статус Ангела?! Ого. Дякую вам за віру в цю Червону Голову, я маю честь бути частиною родини Victoria's Secret,

– прокоментувала відео модель.

Що відомо про Алексину Грем? Модельна кар'єра дівчини розпочалася з перемоги у конкурсі краси від Ford. Після цього вона підписала контракт з Maybelline, а потім почала з'являтися на обкладинках таких журналів як Glamour US, Teen Vogue , L'Officiel Singapore, Harper's Bazaar Serbia, Marie Claire та інших. Вперше на подіум Victoria's Secret Алексина вийшла у 2017 році. Після цього вона отримала запрошення і на підсумковий показ у 2018 році. А в березні 2019 року отримала бажаний статус "ангела".