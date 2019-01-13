Офіційно: зірки визнали неон новим б'юті-трендом 2019 року

З початком нового року прийшли нові тренди. Якщо у 2017 і 2018 році на вершині популярності були нюдові відтінки і пастельні кольори, то 2019 рік приніс кардинальні зміни у ваш гардероб і косметичку.

Тренд на пальта кольору "кемел", матовий тон обличчя і нюдові помади залишився позаду. З приходом 2019 року зірки яскраво продемонстрували, яких барв їм хочеться у прийдешньому році. Знаменитості зі світовими іменами з'являлися на світських заходах в ефектних образах і з максимально яскравим макіяжем.

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Кількість зірок, які вже встигли спробувати поєднати у своїх вбраннях, зачісці чи макіяжі новий б'юті-тренд 2019 року – неон – із більш звичним образом, зашкалює. Так, на початку нового року молода мама і бізнесвумен Кайлі Дженнер здивувала шанувальників блакитним відтінком волосся на новій світлині в Instagram, а Леді Гага з'явилася з таким кольором зачіски на червоній доріжці.



Леді Гага / Instagram / @ladygaga



Леді Гага експериментує з яскравими образами / Instagram / @ladygaga



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner



Кім Кардашян випробовує яскраві тіні / Instagram / @kimkardashian



Кайлі Дженнер пофарбувала волосся в блакитний колір / Instagram / @kyliejenner



Cardi B / Instagram / @iamcardib



Cardi B експериментує з кольором волосся / Instagram / @iamcardib



Нікі Мінаж також підтримує тренд 2019 року / Instagram / @nickiminaj