Офіційно: зірки визнали неон новим б'юті-трендом 2019 року

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Ріанна
Ріанна / Instagram/ @badgalriri

З початком нового року прийшли нові тренди. Якщо у 2017 і 2018 році на вершині популярності були нюдові відтінки і пастельні кольори, то 2019 рік приніс кардинальні зміни у ваш гардероб і косметичку.

Тренд на пальта кольору "кемел", матовий тон обличчя і нюдові помади залишився позаду. З приходом 2019 року зірки яскраво продемонстрували, яких барв їм хочеться у прийдешньому році. Знаменитості зі світовими іменами з'являлися на світських заходах в ефектних образах і з максимально яскравим макіяжем.

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Кількість зірок, які вже встигли спробувати поєднати у своїх вбраннях, зачісці чи макіяжі новий б'юті-тренд 2019 року – неон – із більш звичним образом, зашкалює. Так, на початку нового року молода мама і бізнесвумен Кайлі Дженнер здивувала шанувальників блакитним відтінком волосся на новій світлині в Instagram, а Леді Гага з'явилася з таким кольором зачіски на червоній доріжці.

Леді Гага Зірка Народилася
Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Леді Гага
Леді Гага експериментує з яскравими образами / Instagram / @ladygaga

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Кім Кардашян
Кім Кардашян випробовує яскраві тіні / Instagram / @kimkardashian

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер пофарбувала волосся в блакитний колір / Instagram / @kyliejenner

Карді Бі
Cardi B / Instagram / @iamcardib

Карді Бі
Cardi B експериментує з кольором волосся / Instagram / @iamcardib

Нікі Мінаж
Нікі Мінаж також підтримує тренд 2019 року / Instagram / @nickiminaj

Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri
 

Теги: LifeStyle Краса Ріанна Кендалл Дженнер Кайлі Дженнер Кім Кардашян Леді Гага Cardi B
Джерело: 24 канал
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