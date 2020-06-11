Голлівудська акторка Елізабет Герлі і в 55 років не припиняє дивувати своїх прихильників еротичними знімками. У день свого народження зірка показала спекотне фото, на якому постала голою.

За традицією, знімок вона опублікувала на інстаграм-сторінці, де за її життям стежать понад 1,6 мільйона користувачів мережі. Елізабет Герлі позувала у ванній з білою піною. Однак на знімку було видно, що акторка позує без будь-якого одягу, що зробило світлину ще еротичнішою.

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У дописі Елізабет Герлі зізналась, що через пандемію коронавірусу їй довелось відкласти святкування дня народження. 55-річчя зірка відзначила вдома, з найближчими родичами.

"З ювілеєм мене! Це вже п'ятий день народження, який ми відсвяткували за час самоізоляції з моєю родиною, зокрема, 80-річчя моєї мами і 18-річчя сина. Я вдячна за те, що щаслива і здорова, за те, що у мене найкраща сім'я і друзі. Сподіваюся, що скоро почнеться справжнє життя", – поділилась вона.

Хто міг зробити фото Елізабет Герлі

Елізабет Герлі живе у Лос-Анджелесі зі своїм сином Даміаном. Його батько, успішний бізнесмен Стів Бінг, впевнений, що не є родичем хлопчика, адже мав кількаденний роман з акторкою у 2001 році. Однак Елізабет зробила ДНК-тест, який підтвердив, що заява Бінга – прагнення уникнути відповідальності.

Герлі сама виховує сина та не приховує, що саме він є автором багатьох її провокативних світлин. Перед Даміаном, який 4 квітня 2020 року став повнолітнім, вона неодноразово поставала у купальниках або ж мінісукнях, які ледь прикривали її тіло. Тому, ймовірно, нове фото у ванній – робота сина Елізабет Герлі.