Оголена Емілі Ратажковскі показала пікантне домашнє фото: 18+

Популярна модель і зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі приголомшила шанувальників новим спокусливим кадром, на якому вона з'явилася повністю оголеною.

Емілі Ратажковскі опублікувала відверте фото у "щоденнику феміністки" – саме так зірка називає свою сторінку в інстаграмі.

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На світлині дівчина, за якою у мережі стежать 24,4 мільйона підписників, сексуально позує на світлині без одягу на дивані. Фото зроблене з другого поверху, а його автором, найімовірніше, є чоловік знаменитості Себастьян Бір-Маклард, з якою вони одружились 23 лютого 2018 року.

"Ранок в домі", – коротко додала у підписі Емілі.

Зірка часто публікує знімки у звабливих образах зі своєї вітальні. Світлини протягом доби назбирують понад мільйон вподобань від шанувальників Ратажковскі.