Оголена Емілі Ратажковскі показала пікантне домашнє фото: 18+

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Популярна модель і зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі приголомшила шанувальників новим спокусливим кадром, на якому вона з'явилася повністю оголеною.

Емілі Ратажковскі опублікувала відверте фото у "щоденнику феміністки" – саме так зірка називає свою сторінку в інстаграмі

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На світлині дівчина, за якою у мережі стежать 24,4 мільйона підписників, сексуально позує на світлині без одягу на дивані. Фото зроблене з другого поверху, а його автором, найімовірніше, є чоловік знаменитості Себастьян Бір-Маклард, з якою вони одружились 23 лютого 2018 року.

"Ранок в домі", – коротко додала у підписі Емілі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mornings at home

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Зірка часто публікує знімки у звабливих образах зі своєї вітальні. Світлини протягом доби назбирують понад мільйон вподобань від шанувальників Ратажковскі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі Еротика
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