Оголена Кайлі Дженнер знялась у рекламі власного бренду: фото 18+

21-річна Кайлі Дженнер активно зайнялась розкруткою власного бренду. Бізнесвумен готує до запуску нову лінію косметики для догляду за тілом, яка вже привернула увагу всього світу. Все тому, що для реклами Кайлі Дженнер створила спокусливі знімки, на яких постала оголеною.

Популярний бренд Kylie Cosmetics вже досягнув мільярдного доходу, тому його власниця – молодша сестра Кім Кардашян Кайлі – вирішила не зупинятись на досягнутому та запустити нову лінію. Вироби поступлять у продаж вже 22 липня 2019 року. А поки мережу заполонили сексуальні рекламні фото та відео з самою Кайлі Дженнер.

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Звабливі кадри для бізнесвумен створила фешн-фотограф з України Саша Самсонова, яка емігрувала до США. Кайлі Дженнер вже не вперше співпрацює з українкою, тому з легкістю постала перед її камерою оголеною. Зірка зблизька показала свої апетитні форми, вбравши прозоре сітчасте боді з перлинками.

Лінія Kylie Skin була моєю мрією після успішного запуску Kylie Cosmetics. Створення бренду з нуля багато чому навчило мене,

– зізналась Кайлі Дженнер.

Кайлі випробувала на собі окремі продукти з лінії Kylie Skin. Зокрема, лосьйон для тіла, спрей і скраб. У рекламному ролику вона намастила тіло косметичними засобами, що виглядало дуже спокусливо.

Наразі Кайлі Дженнер перебуває на відпочинку з подругами. Знаменита американка обрала острови Теркс і Кайкос, що в Карибському морі. Саме там 22 липня вона зустріне запуск своєї нової лінії косметики Kylie Skin. А поки зірка насолоджується відпочинком та публікує гарячі кадри в купальнику.