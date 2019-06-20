Оголена Кендалл Дженнер показала в Instagram, як приймає ванну: фото 18+

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Американська модель Кендалл Дженнер полюбляє інколи тішити своїх фанатів пікантними світлинами. Цього разу вона продемонструвала своє струнке тіло у ванній кімнаті.

Весь свій час 23-річна Кендалл приділяє світському життю чи роботі в модельному бізнесі. Її рідко можна побачити на розкішних курортах чи гучних вечірках, тому модель часто показує кадри зі свого маєтку, де відпочиває і набирається сил. 

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Відтак, 19 червня дівчина зі знаменитого сімейства Кардашян-Дженнер потішила Instagram-прихильників еротичними фотографіями. На них вона вмивається у білосніжній ванні сучасного дизайну і неприховано позує перед дзеркалом. 

"Класична рука інопланетянина", – підписала два знімки Кендалл, схоже, натякаючи, на її худорлявість і надміру виділені м'язи тіла.

Кендалл Дженнер\
Кендалл Дженнер у ванні / Instagram / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер у ванні / Instagram / @kendalljenner

Такі кадри дуже "прийшлись до смаку" користувачам мережі, які подарували їй майже 4 мільйони вподобань і тисячі коментарів.

Раніше зірка також опублікувала кілька знімків у своєму Instagram, на яких звабливо вигиналась перед камерою і своїм зосердженим поглядом влучала у самі серця фанатів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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