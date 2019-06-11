Оголена Тіна Кароль у простирадлі: співачка презентувала звабливий кліп Cosmic Love

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Тіна Кароль в сексуальному кліпі Cosmic Love
Тіна Кароль в сексуальному кліпі Cosmic Love / Скріншот з відео

Одна з найпопулярніших співачок України Тіна Кароль презентувала особливий кліп. Артистка опублікувала ролик до англомовної пісні Cosmic Love, який відзначився пікантністю.

Після підписання контракту з міжнародною студією звукозапису Bentley Records, що в Нью-Йорку, Тіна Кароль розпочала записи англомовних пісень. Однією з перших робіт став переспів чуттєвої композиції "Космічні почуття", яка вже підкорила мережу у 2018 році. Артистка вирішила не знімати новий кліп до англомовного треку, використавши попереднє відео. 

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У чорно-білому кліпі Тіна Кароль постала у незвичному та дуже сексуальному образі: співачка повністю оголилась, прикривши своє тіло білим простирадлом. Гарячий образ вона доповнила солом'яним капелюхом, який додав ще більшої пікантності ролику. 

За задумом режисерів, Тіна Кароль продемонструвала всю свою жіночу ніжність. Упродовж всього кліпу Cosmic Love співачка сиділа на кріслі, яке омивала вода. Це досить символічно, адже Тіна Кароль, яка у 2013 році втратила чоловіка Євгена Огіра, таким чином показала своє "космічне кохання", яке не може згаснути навіть після смерті коханого. 

"Моя самотність – це моє натхнення",  – пояснила концепцію кліпу Тіна Кароль.

Дивіться спокусливий кліп Тіни Кароль на пісню Cosmic Love: відео 

Вперше меломани побачили кліп "Космічні почуття" 8 березня 2018 року. Тоді артистка презентувала одразу 7 відеокліпів з альбому "Інтонації". Трек розповідає про кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра, про що вона зізналась у visual album до музичного фільму "Інтонації Тіни Кароль".

Дивіться спокусливий кліп Тіни Кароль на пісню "Космічні почуття": відео

 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Тіна Кароль Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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