Оголена, у ванні і з газетою: Ельза Госк вразила відвертим знімком (18+)

30-річна шведська модель, більш відома як "ангел" Victoria's Secret, часто публікує в соціальних мережах фото, на яких відверто демонструє свої форми і струнку фігуру.

Нещодавно Ельза Госк відпочивала разом зі своїми коханим в пустелі Мохаве, яке розташована на півдні Каліфорнії. 30-річна модель ділилася з шанувальниками пікантними знімками з гарячого відпочинку.

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Після того, як "ангел" Victoria's Secret повернулася з романтичної поїздки, вона вирушила в наступну подорож у Японію. Під час чергового відпочинку дівчина вирішила не тримати довгу паузу і опублікувала нове сексуальне фото на своїй сторінці в Instagram.

Ельза Госк позувала перед камерою у номері японського готелю Aman Tokyo, що розташований на одному з найвищих поверхів будівлі.

На чорно-білому фото модель постала повністю оголеною. Вона сиділа у ванні, спиною до камери, читаючи газету. Поруч з нею стояло горнятко кави, а на фоні оголеної моделі, як на долоні, виднілося Токіо.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa