Оголена Зої Кравіц знялася в еротичній фотосесії для журналу: фото 18+

Актриса, зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц знялася оголеною в еротичній фотосесії для журналу Rolling Stone. Що цікаво, для обкладинки глянцю дівчина відтворила провокативне фото своєї мами Лізи Боне, яка також знімалася для цього видання ще в 1988 році.

Звабливі знімки з фотосесії Зої опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Нові фото виглядають дуже відверто. Так, на перших фото Кравіц позує з кавуном між ногами, який прикриває оголене тіло, а з одягу на моделі лише легка блуза з квітковим візерунком.

На інших знімках 30-річна зірка знімається у більш провокативних образах. Зазначимо, що зйомка проводилася у вересні 2018 року.



Зої Кравіц / Instagram / @zoeisabellakravitz



Зої Кравіц / Instagram / @zoeisabellakravitz



Зої Кравіц / Instagram / @zoeisabellakravitz



Зої Кравіц / Instagram / @zoeisabellakravitz



Зої Кравіц / rollingstone.com



Зої Кравіц / rollingstone.com

Хто така Зої Кравіц?Американська актриса, співачка та модель. Донька відомого музиканта Ленні Кравіца і актриси та моделі Лізи Боне. Дівчина відома за ролями у серіалі "Велика маленька брехня" та фільмах "Скажений Макс" і "Фантастичні звірі і де їх шукати".