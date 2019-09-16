Оголене тіло і селфі з політиками: що публікує українська модель Ася Міковіч в Instagram (18+)

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Ася Міковіч в Instagram
Ася Міковіч в Instagram / Колаж: LifeStyle 24

Вже добре відома українська модель і зірка Instagram Ася Мікевіч дотримується місії, яку обрала для себе ще до того, як стала популярною. Проте робить вона це у цікавий і доволі сексуальний спосіб. Зробити оголені фото на мосту, аби його відремонтували? Легко! Тож, що публікує зваблива модель – дивіться та читайте на LifeStyle 24.

Вона називає себе "інфраструктурною музою України", оскільки робить та публікує пікантні фото з благородною метою – привертанням уваги до проблем у країні. Напередодні Ася Міковіч виконала свою обіцянку і сфотографувалася оголеною на Новому мосту в Дніпрі, причиною якої стало парі Зеленського і Філатова.

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Сьогодні ми вирішили зробити підбірку найяскравіших знімків моделі, яка не соромиться показати своє тіло в знак протестів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographer: @dubnitskiy_david Контролирую работы.

Допис, поширений Asi (@asi_mikovich)

Окрім того, що Ася Мікевіч піднімає гарячі теми, які описує під звабливими світлинами, вона публікує оголені фото без будь-якого тексту. Це також свідчить про те, що для дівчини такі фотосесії – це певний вид мистецтва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Asi (@asi_mikovich)

Також свою громадську активність українська зірка показує не настільки пікантно, проте не менш активно. У неї є чимало selfie з українськими політиками, серед яких Міністр інфраструктури Володимир Омелян, український юрист та громадсько-політичний діяч Ігор Шевченко, міський голова Харкова Геннадій Кернес, а також голова офісу президента України Андрій Богдан. Під час зустрічі з кожним із них Ася Міковіч обговорювала низку проблем, про які розказувала у довгих дописах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за встречу @igor_shevchenko_eco

Допис, поширений Asi (@asi_mikovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Asi (@asi_mikovich)

Варто відзначити, що як кожна Instagram-зірка, українка не змогла не поділитися яскравими знімками з відпустки. Під знімками в купальнику на фоні моря шанувальники моделі жартували, що на ній занадто мало одягу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Asi (@asi_mikovich)

 

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Теги: Новини України LifeStyle Еротика Офіс Президента Андрій Богдан Мода Володимир Омелян Ремонт Новини Дніпра Ігор Шевченко Геннадій Кернес
Джерело: LifeStyle 24
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