Оголені Кара Делевінь і Олів'є Рустен знялися для провокаційного кампейну Balmain – фото
Креативний директор Balmain Олів'є Рустен і популярна модель Кара Делевінь знялися у спільній відвертій фотосесії для нового рекламного кампейну бренду.
Нові провокаційні чорно-білі знімки Рустен опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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Так, для рекламного кампейну Кара Делевінь і Олів'є Рустен повторили легендарну фотографію Джанет Джексон – обкладинку альбому "Janet", яка прикрасила журнал Rolling Stone у 1993 році.
На знімку модель позує топлес, а дизайнер прикриває їй груди своїми руками і не приховує свого обличчя, як на оригінальній світлині. Ідея кампейну належить креативному агентству Sunshine, яке не перший раз співпрацює з брендом Balmain.
Кара Делевінь і Олів'є Рустен / Instagram / @balmain
Кара Делевінь і Олів'є Рустен / Instagram / @balmain
Джанет Джексон / Instagram / @olivier_rousteing