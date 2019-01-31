Оголені Кара Делевінь і Олів'є Рустен знялися для провокаційного кампейну Balmain – фото

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Balmain
Balmain / Instagram / @balmain

Креативний директор Balmain Олів'є Рустен і популярна модель Кара Делевінь знялися у спільній відвертій фотосесії для нового рекламного кампейну бренду.

Нові провокаційні чорно-білі знімки Рустен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Так, для рекламного кампейну Кара Делевінь і Олів'є Рустен повторили легендарну фотографію Джанет Джексон – обкладинку альбому "Janet", яка прикрасила журнал Rolling Stone у 1993 році.

На знімку модель позує топлес, а дизайнер прикриває їй груди своїми руками і не приховує свого обличчя, як на оригінальній світлині. Ідея кампейну належить креативному агентству Sunshine, яке не перший раз співпрацює з брендом Balmain.

Кара Делевінь і Олів'є Рустен / Instagram / @balmain


Кара Делевінь і Олів'є Рустен / Instagram / @balmain


Джанет Джексон / Instagram / @olivier_rousteing

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Кара Делевінь
Джерело: 24 канал
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