Оголені Леся Нікітюк та "НеАнгели" з'явились в еротичному календарі: фото 18+

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Еротичний календар на 2019 рік
Еротичний календар на 2019 рік / xxl.ua

Українські зірки прийняли запрошення від журналу XXL та стали героїнями сексуального календаря. Зокрема, у пікантній фотосесії взяли участь телеведуча Леся Нікітюк, солістки гурту "НеАнгели", ді-джей Нана, тенісистка Еліна Світоліна та звабливі моделі.

Традиційно вже п'ятий рік поспіль журнал XXL презентує сексуальний календар. Еротичний глянець щоразу запрошує нових красунь, які приміряють гарячі образи або оголюються перед камерою.

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Однак не тільки моделі позували для XXL, але й популярні зірки. В еротичному календарі на 2019 рік постануть Леся Нікітюк, Слава і Віка з "НеАнгелів", Еліна Світоліна та Нана. Зірки здебільшого позували у ванній, наповненій кольоровою водою. Деякі знаменитості, зокрема, ді-джей повністю оголились перед камерою, Леся Нікітюк позувала топлес, а от інші красуні обрали сексуальну білизну. 

Еліна Світоліна у пікантній зйомці
Еліна Світоліна у пікантній зйомці / XXL

Телеведуча Леся Нікітюк позувала топлес
Телеведуча Леся Нікітюк позувала топлес / XXL

Ді-джей Нана повнітю оголилась перед камерою
Ді-джей Нана повністю оголилась перед камерою / XXL

Віка з гурту
Віка з гурту "НеАнгели" / XXL

Слава Камінська з
Слава Камінська з "НеАнгелів" / XXL

Не менш звабливо виглядали й моделі, яких запросили представники пікантного глянцю XXL. Оголені манекенниці займали сексуальні пози та розкуто позували перед камерою. 

 


Фото з еротичного календаря від журналу XXL

Теги: LifeStyle Еротика Музика Леся Нікітюк Еліна Світоліна
Джерело: Lifestyle
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