Оголені по-хуліганськи: Ірина Шейк в оточенні хлопців для реклами DSquared2

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram/ @irinashayk

Знаменита російська модель знялася в цікавій фотосесії для бренду одягу DSquared2, який створили брати-близнюки. У колаборації зі знаменитою маркою Ірина Шейк постала у вільному, хуліганському образі.

Дружина знаменитого голлівудського актора, яка нещодавно вразила шанувальників кардинальною зміною образу, вже з новою зачіскою знялася у рекламній фотосесії для DSquared2.

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33-річна Ірина Шейк активно займається своєю модельною кар'єрою, попри те, що лише рік назад стала мамою. Вона охоче ділиться результатами роботи в соціальних мережах. Так, нові знімки дружина Бредлі Купера опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото вона постала разом із Біргіт Кос та компанією хлопців, які оголили свої торси. Моделі позували перед камерою фешн-фотографі у спортивному одязі кольору хакі та кольорових кросівках. Рекламна кампанія DSquared2 разом з Іриною Шейк і Біргіт Кос представила нову колекцію одягу сезону весна-літо 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Ірина Шейк
Ірина Шейк в рекламній кампанії для DSquared2 / Instagram / @irinashayk

Теги: LifeStyle Мода Еротика Ірина Шейк
Джерело: 24 канал
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