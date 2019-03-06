Оголені у рушниках: Леся Нікітюк показала запальні танці з MARUV

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка є активним Instagram-блогером, розбурхала мережу. На її сторінці з'явилось пікантне відео, де видно, як зірка танцює поряд зі співачкою MARUV.

Буденні клопоти аж ніяк не стають на заваді яскравому відпочинку Лесі Нікітюк. Після кількох поїздок за кордон телеведуча вирішила подбати про красу свого тіла та сходила до spa-салону, звідки опублікувала спільні кадри зі співачкою MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун). Наразі невідомо, чи ця зустріч двох зірок була заздалегідь запланованою.

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Леся Нікітюк та MARUV не пропустили нагоди розважитись, тому вирішили станцювати перед дзеркалом салону. Українські знаменитості постали у білих халатах та рушниках на голові, що виглядало дуже звабливо. У такому образі вони показали запальні танці під пісню MARUV "Siren Song", з якою співачка мала їхати на Євробачення-2019.

Уважні користувачі мережі зазначили, що знамениті українки повторили епатажну постановку Анни Корсун на Національному відборі. Сама ж MARUV настільки захопилась процесом, що з її голови злетів рушник.

Леся Нікітюк та MARUV звабливо станцювали під пісню "Siren Song": дивіться пікантне відео

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019

Після кількох годин перемовин з представниками Національної суспільної телерадіокомпанії України співачка MARUV остаточно відмовилась від участі в Євробаченні-2019. Артистка зізналась, що причиною для цього стали не заплановані виступи в Росії, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.