Оголені зірки вийшли на подіум останнього показу Жана-Поля Готьє: провокативні фото та відео

Один з революціонерів модної індустрії Жан-Поль Готьє вирішив завершити свою кар'єру. 22 січня під час Паризького тижня моди він презенетував свою останню кутюрну колекцію, яка відзначилась чималими провокаціями. Як це було – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Трамвайне депо, музей каруселей і навіть колишня в'язниця – які тільки локації не обирав легендарний дизайнер Жан-Поль Готьє для презентацій своїх колекцій. Та для останнього шоу модельєр вирішив не шокувати публіку, запросивши своїх прихильників до французького театру Шатле. Саме там у світлі софітів моделі одна за одною виходили на подіум та демонстрували новинки від фешн-легенди.

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Особливості показу додавало й те, що він був присвячений 50-ій річниці творчості Жана-Поля Готьє. Тому глядачі це сприйняли, як закінчення епохи легендарного кутюр'є. А от сам Жан-Поль Готьє аж ніяк не засмучується від цього: на прощання він влаштував шоу у стилі вечірки, на яку завітали всі його музи та моделі, які співпрацювали з геніальним законодавцем моди. Тому подія сколихнула весь світ та потрапила на перші шпальти всіх західних фешн-журналів.

Головна ідея цього шоу і кастингу – показати, що немає єдиної краси, вона завжди різна, і я хочу показати ці різні типажі,

– розповів перед показом Жан-Поль Готьє.

На подіум вийшли прихильниці дизайнера, які мріяли стати частинкою його шоу та пройшли досить вимогливий відбір. Окрім цього, вироби від Готьє приміряли Ірина Шейк, Вінні Гарлоу, Джіджі Хадід, Коко Роша, Діта фон Тіз, Карлі Клосс та інші знамениті красуні. Показ розпочався з перформансу: танцівники вибігли на подіум з чорною труною, яку відкрила супермодель Карлі Клосс з похоронним вінком на спині. Після цього манекенниці розпочали довгоочікувану презентацію кутюрної колекції Жана-Поля Готьє.

Дивіться відео, як пройшов останній показ Жана-Поля Готьє:

Не менш провокативною були й самі вироби дизайнера. Колекція наче показала спадщину Жана-Поля Готьє, яку він залишає фешн-індустрії. У колекції поєднались стилі, притаманні ранньому стилю кутюр'є, та сучасний одяг, що межував на грані еротики. Спідниці з краваток, байкерські куртки, знамениті корсети, які ледь прикривають оголені тіла моделей, розкішні вечірні сукні та жакети – саме таким запам'ятається показ Жана-Поля Готьє. Всього на модному подіумі було представлено 250 образів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 найсексуальніших з них.



Вінні Гарлоу / Instagram / @winnieharlow



Ірина Шейк / Getty Images



Белла Хадід у прозорій сукні / Getty Images



Карлі Клосс / Instagram / @jpgaultierofficial



Діта фон Тіз / Instagram / @jpgaultierofficial



Белла Хадід / Instagram / @jpgaultierofficial



Джоан Смоллс / Instagram / @jpgaultierofficial



Іріс Міттенар / Getty Images



Джіджі Хадід / Getty Images