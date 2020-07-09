Український телеведучий Нікіта Добринін привітав кохану Дашу Квіткову з днем народження. Сьогодні, 9 липня, блогерці виповнюється 22 роки. З цієї нагоди її обранець поділився спільним пікантним фото.

Гаряча світлина з'явилася на особистій сторінці Нікіти в інстаграмі. Він зворушливо привітав кохану та зазначив, що разом вони сильніші, ніж увесь світ.

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На кадрі подружжя позує на тлі тревел-фургончика. Даша сидить на маленькому білому столику, позаду якого бачимо рослини. Від пекучого сонця її захищає парасоля. Зіркова дружина одягнена у світло-зелену сорочку. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила природний макіяж.

Нікіта поруч із своєю обраницею позує, сидячи на кріслі. Він зображений у джинсових шортах та з оголеним торсом. Закохані з ніжністю дивляться один на одного, торкаються та усміхаються.

Моя маленька! Стільки світла та мудрості я зустрічаю вперше. Продовжуй горіти улюбленою справою, новими ідеями та пригодами. Ти знаєш, що разом ми сильніші за увесь світ і далі – більше, як ми любимо говорити. З днем народження,

– написав у дописі телеведучий.

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