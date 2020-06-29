Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін оприлюднив сексуальне фото. Також чоловік розповів про навички, які дівчата обожнюють в чоловіках.

Нікіта опублікував допис на особистій інстаграм-сторінці. Телеведучий є активним користувачем цієї соціальної мережі і часто ділиться з підписниками корисними порадами та власними думками.

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На фото, яке поширив Добринін, він зображений у сексуальній позі з оголеним торсом. Такий образ продемонстрував його спортивну та звабливу фігуру, приголомшив прихильниць ексхолостяка. Також увагу привертає проникливий погляд та мила усмішка Нікіти.

У дописі Нікіта дав декілька порад чоловікам, які допоможуть домогтися уваги з боку протилежної статі. Він зазначив, що інколи достатньо залишатися самим собою, щоб вразити дівчину. Проте не варто забувати, що звичні для чоловіків справи не є такими для дівчат.

Чоловічі навички, які подобаються дівчатам