Співачка вкотре вирішила показати прихильницям чудовий варіант літнього образу. Вона щоразу демонструє свій смак в одязі та викликає ажіотаж навколо кожної публікації. На крайньому фото зірка показала яскравий look, який також не залишився без уваги публіки.

Як завжди, Ірина Федишин опублікувала фото на особистій сторінці в інстаграмі. Від її вбрання щоразу в захваті підписники, для багатьох виконавиця є прикладом люблячої дружини, турботливої матусі та неймовірно красивої жінки.

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Образ Ірини Федишин

Знаменитість поширила світлину, на якій зображена, сидячі на гойдалці. Вона одягнена у яскраво-малинову блузку з опущеними рукавами. Такий елемент її аутфіту гарно підкреслив оголені плечі артистки. Також бачимо на ній джинсовий комбінезон із мінішортами. Він зробив акцент на довгих струнких ногах Федишин.

Волосся зірка зібрала у зачіску ззаду і залишила лише два пасма, які спадали на обличчя. Макіяж виконавиці був досить насичений. Вона нафарбувала очі коричневими тінями, а губи – темною малиновою помадою. Ірина вкотре продемонструвала свою чарівну усмішку та подарувала шанувальникам позитивні емоції.

У дописі співачка побажала підписникам гарного та сонячного дня.

Літній образ Ірини Федишин / Instagram / @irynafedyshyn