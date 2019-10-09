Оголошено лонглист премії Оскар: серед фільмів – українська стрічка "Додому"

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Постер фільму "Додому" режисера Нарімана Алієва
Постер фільму "Додому" режисера Нарімана Алієва / Facebook / @Додому / EVGE

Вже за півроку у Голлівуді прогримить одна з найочікуваніших подій у світі кінематографу – премія Оскар. Американська кіноакадемія вже оголосила перший лонглист премії, куди увійшов і український фільм Нарімана Алієва "Додому".

Представники премії Оскар цьогоріч змінили назву номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" на "Міжнародний художній фільм", куди увійшло 93 кінострічки з країн з усього світу. Також комітет вирішив збільшити шорт-лист фільмів, який оголосять 16 грудня 2019 року, з 9 фільмів до 10.

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Щодо основних номінацій на премію Оскар, то їх оголосять 13 січня 2020 року. Сама ж 92-а церемонія нагородження кінопреміями Оскар відбудеться 9 лютого 2020 року в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі, США.

Варто додати, що серед оголошених кінокартин у перший лонглист увійшла повнометражна стрічка "Додому" Нарімана Алієва, яка у 2019 році єдиною висувалась на Оскар від України. Відомо, що українська прем'єра стрічки відбулася на 10-му Одеському кінофестивалі, де він також був представлений у Міжнародній конкурсній програмі та здобув гран-прі фестивалю. Зокрема, фільм також було представлено в рамках Каннського фестивалю 2019 року в конкурсній програмі "Особливий погляд". Фільм "Додому" вже став найкращим фільмом Міжнародного кінофестивалю в Бухаресті (BIFF).

Що відомо про фільм "Додому"?Український фільм "Додому" став четвертою роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. У фільмі розповідається про історію кримського татарина і його двох синів, які поїхали в Київ після анексії Криму. Через смерть одного з них батько приїжджає у Київ, щоб забрати тіло назад та поховати згідно з мусульманськими традиціями. Водночас інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій. Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі. Продюсером фільму став Володимир Яценко. Виробник – LimeLite.

Фільм "Додому": дивіться перший трейлер

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Голлівуд Оскар 2020 Оскар Новини LifeStyle
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