Оголошено номінантів премії BAFTA: зірковий перелік

Сьогодні, 9 січня, Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила номінантів на щорічну премію BAFTA Awards 2019, яка відбудеться 10 лютого в Лондоні.

Про це повідомили на офіційному сайті премії BAFTA.

У престижний список увійшли кінострічки, які зазнали світової слави ще наприкінці 2018 року і змогли потрапити у номінації інших нагород – "Золотий глобус", Critics' Choice Awards, а також у шорт-лист премії "Оскар".

Лідером за кількістю цьогорічних номінацій став фільм Йоргоса Лантімоса "Фаворитка" (The Favourite), що фігурує в 12 категоріях. Також великою кількістю номінацій відзначились кінокартини "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody), "Народження зірки" (A Star Is Born), "Рим" (Roma) і "Перша людина" (First Man). Відтепер актори і творці фільмів можуть сподіватись на перемогу у різних категоріях, найвизначніші з яких пропонуємо до перегляду.

Номінанти премії BAFTA Awards 2019



Найкращий фільм

"Чорний куклукскланівець " (BlacKkKlansman)

"Фаворитка" (The Favourite)

"Зелена книга" (Green Book)

"Рим" (Roma)

"Народження зірки" (A Star Is Born)

Найкраща актриса

Гленн Клоуз "Дружина" (The Wife)

Леді Гага "Народження зірки " (A Star Is Born)

Мелісса Маккарті "Чи зможете ви мене пробачити?" (Can You Ever Forgive Me?)

Олівія Колман "Фаворитка" (The Favourite)

Віола Девіс "Вдови" (Widows)

Найкращий актор

Бредлі Купер "Народження зірки" (A Star Is Born)

Крістіан Бейл "Влада" (Vice)

Рамі Малек "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

Стів Куган "Стен і Оллі" (Stan & Ollie)

Вігго Мортенсен "Зелена книга" (Green Book)

Найкраща актриса другого плану

Емі Адамс "Влада" (Vice)

Клер Фой "Перша людина" (First Man)

Емма Стоун "Фаворитка" (The Favourite)

Марго Роббі "Марія — королева Шотландії" (Mary Queen of Scots)

Рейчел Вайс "Фаворитка" (The Favourite)

Найкращий актор другого плану

Адам Драйвер "Чорний куклукскланівець " (BlacKkKlansman)

Магершала Алі "Зелена книга" " (Green Book)

Річард Грант "Чи зможете ви мене пробачити?" (Can You Ever Forgive Me?)

Сем Роквелл "Влада" (Vice)

Тімоті Шаламе "Гарний хлопчик" (Beautiful Boy)

Найкращий британський фільм

"Звір" (Beast)

"Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

"Фаворитка" (The Favourite)

"МакКвін" (McQueen)

"Стен і Оллі" (Stan & Ollie)

"Тебе ніколи тут не було" (You Were Never Really Here)

Найкращий фільм іноземною мовою

"Капернаум" (Capernaum)

"Холодна війна" (Cold War)

"Догмен" (Dogman)

"Рим" (Roma)

"Крамничні злодюжки" (Shoplifters)

Найкращий режисер

Спайк Лі "Чорний куклукскланівець" (BlacKkKlansman)

Павло Павліковський "Холодна війна" (Cold War)

Йоргос Лантімос "Фаворитка" (The Favourite)

Альфонсо Куарон "Рим" (Roma)

Бредлі Купер "Народження зірки" (A Star Is Born)

Найкращий анімаційний фільм

"Суперсімейка 2" (Incredibles 2)

"Острів собак" (Isle of Dogs)

" Людина-павук: Навколо всесвіту " (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Найкращий оригінальний сценарій

"Холодна війна" (Cold War)

"Фаворитка" (The Favourite)

"Зелена книга" (Green Book)

"Рим" (Roma)

"Влада" (Vice)

Найкращий адаптований сценарій

"Чорний куклукскланівець" (BlacKkKlansman)

"Чи зможете ви мене пробачити?" (Can You Ever Forgive Me?)

"Перша людина" (First Man)

"Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk)

"Народження зірки" (A Star Is Born)

Найкраща музика до фільму

"Чорний куклукскланівець " (BlacKkKlansman)

"Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk)

"Острів собак" (Isle of Dogs)

" Мері Поппінс повертається " (Mary Poppins Returns)

"Народження зірки" (A Star Is Born)