Оголосили фільм, який поїде представляти Україну на Оскарі-2020

Українська кінострічка "Додому" (Evge) режисера Нарімана Алієва побореться за місце у номінації "Міжнародний повнометражний фільм". Цьогоріч на представлення України на премії Оскар боровся лише цей фільм.

Прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію "Оскар" завершився 12 серпня. Відтак, у 2019 році в національному відборі участь взяв участь лише 1 фільм – "Додому". Незважаючи на такий прецедент, голова Держкіно Пилип Іллєнко зазначив, що: "Процедуру відбору, відповідно до якої має проводитися голосування членів УОК, має бути дотримано у повному обсязі".

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Про остаточне рішення щодо представлення "Додому" на премії Оскар повідомили представники Українського Оскарівського комітету 23 серпня. Після показу фільму у Києві відбулась прес-конференція за участі представників Державного агентства України з питань кіно, Українського Оскарівського Комітету та авторів фільму-претендента від України.

Оскар-2020: 92-а церемонія вручення премій Оскар призначена на 9 лютого 2020 року. Номінанти на кінопремію будуть оголошені 13 січня 2020 року. Традиційно, у грудні 2019 року з'явиться шорт-лист, у якому будуть вказані ймовірні номінанти на премію. У 2020 році церемонія проведення премії може відбутись без ведучого, як це було у 2019-му.

Що відомо про фільм "Додому"?

Український фільм "Додому" став четвертою роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. У фільмі розповідається про історію кримського татарина і його двох синів, які поїхали в Київ після анексії Криму. Один з них помирає на початку фільму. Через це батько приїжджає в Київ, щоб забрати його назад у Крим та поховати згідно з мусульманськими традиціями. Водночас інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій.

Як знімали фільм "Додому": дивитись відео онлайн

В центрі сюжету – конфлікт поколінь та їхнє розуміння слова "дім". Все це відбувається на тлі сучасних українських реалій. Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі. Зйомки відбувались у різних локаціях на території України. Щодо прем'єри, то її вперше показали 22 травня на Каннському фестивалі, а в Україні – 14 липня на Одеському міжнародному кінофестивалі, де він здобув Гран-прі "Золотий Дюк". В обмежений прокат у кінотеатрах фільм надійде 7 листопада.

Варто додати, що раніше український фільм "Додому" про кримських татар потрапив у програму "Особливий погляд" Каннського фестивалю. А також здобув перемогу на престижному кінофестивалі в Румунії. Фільм "Додому" також позмагається за місце у номінації в премії Європейської кіноакадемії European Film Awards, що також відома як "Європейський Оскар".