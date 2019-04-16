Оголосили переможців Пулітцерівської премії 2019 року

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Редакція газети Sun Sentinel після того, як дізналися, що стали лауреатами премії
Редакція газети Sun Sentinel після того, як дізналися, що стали лауреатами премії / nytimes.com

У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2019 року. Переможців обирали у 14 журналістських категоріях та у семи літературних, драматичних і музичних. Також було дві спеціальні нагороди.

Газета Sun Sentinel стала найкращою у номінації "За служіння суспільству". Журналісти видання випустили цикл викривальних матеріалів про помилки адміністрації школи та правоохоронців під час стрілянини у школі Паркленду у Флориді. Тоді рук 19-річного Ніколаса Круза, якого раніше виключили з навчального закладу, загинули 17 людей, йдеться на сайті премії. 

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Журналістів The Wall Street Journal нагородили у категорії "Національний репортаж" за скандальне розслідування про американського президента Дональда Трампа, який заплатив жінкам, аби ті не розголошували інформацію про інтимний зв'язок із ним. 

А їхніх колег з Los Angeles Times відзначили за репортажі про гінеколога, який порушував права жінок впродовж 25 років, у номінації "Звіт про розслідування"

У "Міжнародному репортажі" лауреатами премії стало агентство Reuters, яке приділило багато уваги переслідуванням народності рохінджа у М’янмі, і Associated Press, яке висвітлювало проблему вбивств наркодилерів на Філіппінах без рішення суду. 

Ще раз Reuters відзначили у номінації "Висвітлення сенсаційної новини у фото". Йдеться про репортаж про мігрантів з Центральної та Південної Америки, які намагались потрапити до Штатів. 

Журналіст The Washington Post переміг у номінації "Особлива фотографія" за "блискучий фоторепортаж про трагічний голод в Ємені, зображений через образи, в яких краса і спокій переплітаються з розрухою".

The New York Times нагородили за 18-місячне розслідування про фінансові махінації Дональда Трампа у категорії "Пояснювальний репортаж"

У категорії "Місцевий репортаж" відзначилось видання The Advocate матеріалами про судові недоліки штату Луїзіана, де обвинувачених можуть відправляти до в'язниці без консенсусу присяжних щодо вини обвинувачених.

Видання Pittsburgh Post-Gazette стало найкращим у "Висвітленні екстрених новин". 

У категорії "Художня література" перемогу здобув письменник Річард Пауерз із романом The Overstory, у категорії "Музика" Еллен Рід за "дивовижні інструментальні тембри" в опері Prism. А Ареті Франклін премію присудили посмертно. Співачка померла минулоріч на 76 році життя. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Новини культури Журналісти ЗМІ Література Нагороди
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