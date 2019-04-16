Оголосили переможців Пулітцерівської премії 2019 року

У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2019 року. Переможців обирали у 14 журналістських категоріях та у семи літературних, драматичних і музичних. Також було дві спеціальні нагороди.

Газета Sun Sentinel стала найкращою у номінації "За служіння суспільству". Журналісти видання випустили цикл викривальних матеріалів про помилки адміністрації школи та правоохоронців під час стрілянини у школі Паркленду у Флориді. Тоді рук 19-річного Ніколаса Круза, якого раніше виключили з навчального закладу, загинули 17 людей, йдеться на сайті премії.

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Sun Sentinel awarded Pulitzer Prize for Parkland shooting coverage https://t.co/aHTkDDjbUD pic.twitter.com/tlTrAJWCbF — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) 15 квітня 2019 р.

Журналістів The Wall Street Journal нагородили у категорії "Національний репортаж" за скандальне розслідування про американського президента Дональда Трампа, який заплатив жінкам, аби ті не розголошували інформацію про інтимний зв'язок із ним.

The Wall Street Journal has won a Pulitzer Prize for its reporting on the hush money payments that Trump made to Stormy Daniels. https://t.co/PfXiS1rfML — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 15 квітня 2019 р.

А їхніх колег з Los Angeles Times відзначили за репортажі про гінеколога, який порушував права жінок впродовж 25 років, у номінації "Звіт про розслідування".

У "Міжнародному репортажі" лауреатами премії стало агентство Reuters, яке приділило багато уваги переслідуванням народності рохінджа у М’янмі, і Associated Press, яке висвітлювало проблему вбивств наркодилерів на Філіппінах без рішення суду.

Ще раз Reuters відзначили у номінації "Висвітлення сенсаційної новини у фото". Йдеться про репортаж про мігрантів з Центральної та Південної Америки, які намагались потрапити до Штатів.

A team of 11 Reuters photographers has won a Pulitzer Prize in breaking news photography for images of migrants journeying to the U.S. border. See the photos: https://t.co/sr0N3jXP7J pic.twitter.com/qBzg6WfOYg — Reuters Pictures (@reuterspictures) 15 квітня 2019 р.

Журналіст The Washington Post переміг у номінації "Особлива фотографія" за "блискучий фоторепортаж про трагічний голод в Ємені, зображений через образи, в яких краса і спокій переплітаються з розрухою".

The New York Times нагородили за 18-місячне розслідування про фінансові махінації Дональда Трампа у категорії "Пояснювальний репортаж".

Today, one of the most brilliant black men alive, @BrentNYT, won a Pulitzer Prize for his editorial essays on American racial memory, justice and culture. What a thing to behold. pic.twitter.com/KZynpspnqZ — Lil Uzi Hurt (@lostblackboy) 15 квітня 2019 р.

У категорії "Місцевий репортаж" відзначилось видання The Advocate матеріалами про судові недоліки штату Луїзіана, де обвинувачених можуть відправляти до в'язниці без консенсусу присяжних щодо вини обвинувачених.

Видання Pittsburgh Post-Gazette стало найкращим у "Висвітленні екстрених новин".

The Pittsburgh Post-Gazette has won the Pulitzer Prize for Breaking News Reporting for its Tree of Life coverage. https://t.co/YLSGBp0a6S pic.twitter.com/5VqEm7YEad — Pittsburgh Post-Gazette (@PittsburghPG) 15 квітня 2019 р.

У категорії "Художня література" перемогу здобув письменник Річард Пауерз із романом The Overstory, у категорії "Музика" – Еллен Рід за "дивовижні інструментальні тембри" в опері Prism. А Ареті Франклін премію присудили посмертно. Співачка померла минулоріч на 76 році життя.