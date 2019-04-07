Охоронець Еда Ширана "затролив" співака у мережі: курйозні фото

Охоронець популярного британського співака Еда Ширана Кевін Маєрс став справжньою зіркою у соціальній мережі Instagram.

Так, Маєрс регулярно публікує жартівливі знімки зі своїм босом на сторінці в Instagram.

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За акаунтом Кевіна у мережі стежать понад 900 тисяч підписників. Кожне фото з Едом охоронець, який працює зі співаком з 2015 року, доповнює смішним підписом. Так, Маєрс часто називає поп-музиканта "любимкою", а себе "татком".

До прикладу, охоронець показав кумедне фото на честь Дня усіх закоханих з артистом.

"У мене був насичений подіями День святого Валентина з любимкою", – підписав він.

Пропонуємо переглянути найкумедніші фото Кевіна з Едом Шираном: