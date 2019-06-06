Охоронець Карла Лагерфельда став обличчям його бренду

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Себастьян Жондо і Карл Лагерфельд
Себастьян Жондо і Карл Лагерфельд / www.gettyimages.com

44-річний охоронець знаменитого дизайнера Карла Лагерфельда Себастьян Жондо представить весняно-літню колекцію Karl Lagerfeld на Pitti Uomo – виставка чоловічої моди.

Креативний директор модного дому Chanel Карл Лагерфельд помер 19 лютого. Відомо, що Себастьян працював з модельєром протягом 20 років.

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Жонд працював не лише охоронцем дизайнера, а також його асистентом. Лагерефельд пропонував Себастьяну брати участь в показах Chanel, а також розробити капсульну колекцію для бренду Karl Lagerfeld.

Так, Себастьян Жондо представить весняно-літню колекцію дизайнера на виставці чоловічої моди Pitti Uomo 13 червня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sebastien Jondeau (@bentoub)

 

Як пише Harper's Bazaar, виконавчий директор бренду Karl Lagerfeld П'єр Паоло Рігі заявив, що екс-охоронець зможе гідно представити модну спадщину Лагерфельда.

"Себастьян завжди був важливою людиною в команді Карла і кожен день багато часу проводив пліч-о-пліч з ним. Жонд краще за інших відчуває стиль Лагерфельда", – додав він.

Себастьян Жондо і Карл Лагерфельд
Себастьян Жондо і Карл Лагерфельд / Getty Images

Що варто знати про смерть Карла Лагерфельда?Німецький і французький модельєр пішов з життя вранці 19 лютого 2019 року у віці 85 років. 22 січня 2019 року вперше за історію співпраці з модним домом Chanel кутюр'є не вийшов вклонитися після показу. Представники бренду засвідчили, що Карл Лагерфельд почувався втомленим, однак, як виявилося пізніше, він страждав від раку підшлункової залози. Після його смерті стало відомо, що він вписав у заповіт свою кішку Шупетт і забажав, аби після її смерті, її прах розвіяли поруч із ним.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Мода Карл Лагерфельд
Джерело: LifeStyle 24
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