Охорони стільки з'явилося, – Гайтана поділилась деталями сусідства з Володимиром Зеленським

Українська співачка Гайтана після весілля із саунд-продюсером Алексом Смартом оселилась у розкішному маєтку на Київщині. Як виявилось, артистка живе по сусідству з главою держави Володимиром Зеленським.

У програмі "Світське життя" співачка вирішила відверто розповісти, як це бути сусідкою президента та наскільки змінились життя у селищі після інавгурації.

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Що відомо про маєток Володимира Зеленського?У 2008 році чинний президент Володимир Зеленський придбав розкішний маєток площею 353 квадратні метри. Будинок розташований в елітному селі Іванковичі, що в 30 кілометрах від Києва. Відомо, що будинок, в якому Володимир Зеленський живе з дружиною та двома дітьми, має два поверхи. Маєток складається з трьох санвузлів, просторої кухні-їдальні, декількох спалень і літньої тераси.

Гайтана зізналась, що відтепер їй жити стало спокійніше, бо на вулиці посилено чергують охоронці. Окрім цього, зірка здивувалась, бо жодних корків через охорону будинку Володимира Зеленського немає, тому його сусіди не страждають від паркування чималих кортежів.

Я впевнена, що спати можна ще спокійніше. Тому що охорони стільки з'явилося. Я здивувалася, тому що мені здавалося, що зараз ми вже нікуди не проїдемо, будуть корки, але нічого нема. Все як було раніше... І дороги стали трішечки кращими,

– розповіла Гайтана.

Водночас артистка зізналась, що не зустрічає свого впливового сусіда. Але хоч із самим Володимиром Зеленським Гайтана не бачиться, їй здається, що все ж за нею та іншими жителями селища стежать.

"Мені здається, що він іноді за мною стежить, коли я катаюся на велосипеді. Можливо, це вже манія чи його охоронці. Коли я виїжджаю, бачу, якась машина Mercedes-Benz з темними вікнами їде так повільно за мною. Може, це вже манія, може, мені так хочеться в це вірити", – зізналась вона.

А от кортеж Володимира Зеленського Гайтана таки інколи бачить. За її словами, це всього кілька машин, які паркують так, щоб не перешкоджати руху іншого транспорту.

"Він не ховається нікуди – це дуже круто. Кортеж можна побачити, але це невеличкий кортеж – декілька машин. Водночас вони хитрі, свої машини ставлять у різних точках, тож його так не спіймаєш просто. Але мій чоловік ходить на риболовлю і каже, що він все знає. Одного разу ми полетіли до Дніпра і мій чоловік каже: "Президент в цей день теж полетів. Може якось попросиш його, щоб він нас в свій літак взяв", – жартома додала співачка.

Дивіться інтерв'ю Гайтани для програми "Світське життя": відео