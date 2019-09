Охоронці Кім Кардашян напали на її зіркову маму

Новий сезон реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" (Keeping Up With The Kardashians) прикував увагу всіх прихильників запальної родини. Днями в США вийшов черговий епізод, у якому глядачі дізнались, як Кріс Дженнер постраждала від охоронців своєї зіркової доньки.

За роки існування шоу "Сімейство Кардашьян" отримало шалений успіх у світі, а його зірки – сестри Кардашян і їхня мама Кріс Дженнер – збагатились на мільйони доларів. Однак зйомки не завжди завершуються з усмішкою, а госпіталізацією, передає Entertainment Online. Читайте також: Кім Кардашян зізналась, чи має насправді невиліковні хвороби Так, у новій серії телепроєкту охоронці Кім Кардашян не впізнали її маму Кріс Дженнер. Тому, коли жінка навідалась до своєї доньки, чоловіки накинулись на неї та травмували її. Інцидент стався на задньому дворі маєтку Кім. Кріс Дженнер вирішила зробити сюрприз та навідалась до зірки без попередження. У цей час самої Кім не було вдома, тому охоронці, побачивши жінку, штовхнули її на землю та почали з'ясовувати, хто вона. Удар був досить сильним для 63-річної Кріс, відтак після інциденту медики забрали знамениту американку на обстеження. Про неприємну витівку підлеглих Кім Кардашян дізналась від сестри Хлої, яка супроводжувала маму до лікарні. Кім, твоя охорона напала на маму! Ми щойно викликали медиків. Це якесь божевілля!

– заявила Хлої Кардашян.

Охоронці Кім Кардашян напали на її маму: Кріс Дженнер госпіталізували / Кадр з шоу За даними журналістів, момент нападу Кім Кардашян побачила згодом. Зірка переконує, що значних травм її мама не отримала, однак змушена була пролікувати ногу. Наразі невідомо, чи покарала Кім Кардашян охоронців, які нападають на її гостей. Дивіться фрагмент реаліті-шоу "Сімейство Кардашян": відео