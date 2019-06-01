Охрана-отмєна і Пушка: як співачки Jerry Heil та Alyona Alyona підірвали український YouTube

Співачка Jerry Heil та Alyona Alyona хоч і створюють музику у різних жанрах, проте однаково закохують в себе слухачів. Їх треки "Охрана-отмєна" і "Пушка" просто підірвали український YouTube. Чому їхні пісні стають вірусними – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Jerry Heil, "Охрана-отмєна"

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Jerry Heil

За 2 місяці пісня "Охрана-отмєна" набрала майже чотири з половиною мільйони переглядів. Українська співачка Jerry Heil розірвала YouTube. Створити пісню співачці Яні допомогли її ж слухачі.

Абсолютно не було ніяких ставок на неї . Тут вона взяла і вибухнула. Я кожен день захожу і дивуюся тим цифрам, які я бачу. Я попросила написати їх (слухачів – 24канал) під постом свої слова-паразити. Відповідно, серед них була "охрана-отмєна". І вона прям цією мелодією в мене в голові одразу зазвучала. "Отмєна" у мене спочатку римувалася з Лєна. Я зрозуміла, що значить це буде якась людська історія,

– розповіла журналістам 24 каналу співачка Яна Шемаєва відома як Jerry Heil.

Яна з Київщини. Вона лише нещодавно переїхала до столиці. Те, що пісня стане популярною, навіть не розраховувала. Тож планувала її продати. Проте слухачі цю пісню полюбили. Вона вже звучить на радіо. На неї вже поспішають записати кавери.

Це перша по-справжньому дотепна україномовна пісня, яка зроблена в новому сучасному форматі. Це урбаністичний гумор. Це зрозуміло людині, яка в ритмі і сучасних технологій, і послуг, які її оточують. Коли людина живе у великому місті, от вона це вловлює,

– прокоментував хіт музичний оглядач, головний редактор Karabas LIVE Ігор Панасов.

Відео: пісня "Охрана-отмєна" від Jerry Heil

Alyona Alyona



Alyona Alyona

Alyona Alyona стала відкриттям українського репу. Ще півроку тому про неї ніхто не знав. Зараз від її пісень шаленіють не лише українці, а й іноземці.

Є просто реп, а є жіночий реп... Коли ми на одній хвилі музичній – ось це класно, коли люди розуміють, що ми хочемо донести,

– говорить Alyona Alyona про свою музику.

Ще восени минулого року Альона працювала вихователькою в дитячому садочку у селі Баришівка, що під Києвом. Вона любила писати реп, а друзі наполягли зняти кліп. З того моменту все і почалося.

Справжня героїня Alyona Alyona, у якої, як на мене, просто божевільний потенціал. Тому що це глибоко змістовна людина, при цьому цікава ззовні, своєю особистою історією, біографією. Їй є що сказати,

– зазначив музичний оглядач, головний редактор Karabas LIVE Ігор Панасов.

Відео: як іноземці реагуютьна пісні Alyona Alyona

Відео: німецький музичний оглядач слухає спільний трек від Alyona Alyona та Alina Pash

Alyona Alyona вже вирушила у музичний тур по Україні. Яна вже записує свій перший альбом. Музичні оглядачі в один голос стверджують: українська музика вже на новому рівні. Її хочуть чути, їй хочуть підспівувати.