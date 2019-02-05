"Океан Ельзи" пише саундтреки до фільму за п'єсою Олега Сенцова

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що гурт готує саундтрек до майбутнього фільму Ахтема Сеітаблаєва "Номери" . Стрічка буде зніматися за п'єсою, яку написав український політв'язень Кремля і режисер Олег Сенцов ще до початку війни та анексії Криму.

Про це Вакарчук повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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Олег Сенцов ще раніше дав дозвіл Сеітаблаєву знімати фільм за його твором. Відомо, що продюсером виступить Даріуш Яблонський і має долучитися до знімання польський оператор Адам Сікора.

"Робочий процес. Разом з Мілошем і Влада створюємо музику до фільму Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва "Номери", – написав соліст гурту "Океан Ельзи".

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Олег Сенцов Святослав Вакарчук Кіно Музика
Джерело: 24 канал
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