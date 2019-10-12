"Океан Ельзи" святкує 25-річчя: в мережі з'явилися архівні фото учасників гурту

Одному з найулюбленіших українських гуртів сьогодні, 12 жовтня, виповнюється 25 років! З нагоди річниці рок-гурту "Океан Ельзи" учасники колективу показали свої рідкісні фото.

Складно уявити, але сьогодні, 12 жовтня, "Океан Ельзи" відсвяткував 25 річницю з дня заснування рок-гурту. За цей час у житті колективу та усіх його учасників багато що змінилося. Незмінною залишилася любов українців різної вікової категорії до їхньої музики.

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За 25 років існування "Океан Ельзи" пережив чотири зміни складу, однак досі єдиним і незмінним його лідером залишається Святослав Вакарчук. На рахунку рок-гурту десять альбомів, один з яких акустичний. Їм вдається збирати стадіони і запалювати не лише телефони, але й серця українських слухачів.

З нагоди ювілею на інстаграм-сторінці колективу з'явилися архівні фото музикантів, які навряд чи бачили їхні шанувальники раніше. На архівних світлинах можна побачити ексучасників гурту, а також Святослава Вакарчука з довгим волоссям.