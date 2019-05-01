Океан як мистецтво: відео з хвилями, від яких перехоплює подих

На просторах інтернету давно стали популярними невеликі відео, на яких відзнятий океан в уповільненому темпі під музику. Деякі блогери спеціально створюють сторінки у соцмережі Інстаграм, де публікують тільки такі роботи. Вони називають океан мистецтвом.

Більшість творців цих відео – американці, які живуть поблизу океану і мають можливість щодня знімати надзвичайної краси картини.

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Є безліч сторінок в інстаграмі, де вода – головний "герой". До того ж, у таких відеографів чимало підписників, які надихаються цим видом мистецтва.

Відео і справді викликають сильні враження: приємно спостерігати за повільним рухом води під музику. Найбільш популярними є відео з хвилями на фоні неба під час світанку або ж навпаки – заходу сонця.

Відео варто дивитися зі звуком: