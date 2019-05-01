Океан як мистецтво: відео з хвилями, від яких перехоплює подих

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Океан як мистецтво – у мережі популярні уповільнені відео з хвилями
Океан як мистецтво – у мережі популярні уповільнені відео з хвилями / instagram.com/ryanpernofski

На просторах інтернету давно стали популярними невеликі відео, на яких відзнятий океан в уповільненому темпі під музику. Деякі блогери спеціально створюють сторінки у соцмережі Інстаграм, де публікують тільки такі роботи. Вони називають океан мистецтвом.

Більшість творців цих відео – американці, які живуть поблизу океану і мають можливість щодня знімати надзвичайної краси картини.

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Є безліч сторінок в інстаграмі, де вода – головний "герой". До того ж, у таких відеографів чимало підписників, які надихаються цим видом мистецтва.

Відео і справді викликають сильні враження: приємно спостерігати за повільним рухом води під музику. Найбільш популярними є відео з хвилями на фоні неба під час світанку або ж навпаки – заходу сонця.

Відео варто дивитися зі звуком:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beautiful sunrise this morning • ocean eyes / tag a friend who’d like this — song by @wherearetheavocados

Допис, поширений Ryan Pernofski (@ryanpernofski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

that's how the light gets in music by @labyrinthsongs ‘green pastures’

Допис, поширений Ryan Pernofski (@ryanpernofski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sunrise vibe / song by @thebaileyb ‘can’t help falling in love’

Допис, поширений Ryan Pernofski (@ryanpernofski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

at sea level swipe & comment ur fav

Допис, поширений Ryan Pernofski (@ryanpernofski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conor Hegyi (@conorhegyi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Had water droplets on the lens for this one unfortunately...but definitely wasn’t stopping its raw beauty!

Допис, поширений Conor Hegyi (@conorhegyi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conor Hegyi (@conorhegyi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conor Hegyi (@conorhegyi)

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Подорожі Новини LifeStyle
Джерело: 24 канал
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