Око за око в приємному сенсі: Дженніфер Лопес подарувала коханому позашляховик

Близько трьох тижнів тому на свій день народження Дженніфер Лопес отримала приголомшливий подарунок – Алекс Родрігес подарував їй червоний кабріолет від Porshe. А вже через деякий час 50-річна зірка віддячила своєму коханому, запрезентувавши йому синій позашляховик.

Здається, одній із найзнаменитіших пар світу незабаром доведеться перейменовувати власне помешкання на автопарк. Гараж Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса поповнився на ще одну дорогу автівку. Схоже зірка, яка отримала на своє 50-річчя червоний кабріолет Porshe, увійшла в смак і вирішила «відплатити» тим самим своєму коханому.

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Через три дні після дня народження своєї нареченої, 27 липня, Алекс Родрігес відсвяткував свій 44 день народження. Однак про сюрприз, який на нього чекав, спортсмен розповів на своїй сторінці в Instagram лише через двадцять днів після святкування.

В подарунок від Дженніфер Лопес бейсболіст отримав раритетний синій позашляховик Ford Bronco. Відкритий верх і деталі, які нагадують про те, що машина випустилася у 1974 році, неабияк здивували Алекса. "Дженніфер, спасибі за найкращий подарунок", – написав під відео в машині наречений Лопес.



Автомобіль, який Дженніфер Лопес подарувала нареченому / Скріншот з Insta-Stories