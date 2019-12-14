Окремо від сімейства: Кім Кардашян показала різдвяну листівку

У мережі світська левиця опублікувала традиційне родинне фото до Різдва. На ньому разом з нею постав чоловік Каньє Вест та четверо дітей. Проте цього разу Кім Кардашян вирішилася презентувати вітальну листівку окремо від зіркового сімейства. Такому вчинку знаменитість знайшла обгрунтування.

Цього року Кім Кардашян порушити родинну традицію, яка утвердилася ще наприкінці 90-х, і випустила власну різдвяну листівку найпершою зі всього сімейства. На фото вона зображена у власному будинку з чоловіком Каньє Вестом, шестирічною Норт, чотирирічним Сейнтом, однорічною Чикаго та наймолодшим Псалмом.

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Для світлини сім'я розташувалася на сходах власного будинку, одягнувши теплі сірі домашні костюми та шерстяні білі шкарпетки. Лише зірковий татусь обрав для власного образу костюм молочного кольору, додавши золотий ланцюг та масивний перстень. Кім Кардашян постала зі стриманим макіяжем. Діти були безмежно щасливі позувати перед камерами разом з батьками.

Різдвяна листівка 2019 родини Вест,

– лаконічно прокоментувала зірка.

Інсайдери пояснили рішення Кім Кардашян цьогоріч відокремитися від великого сімейства у створенні різдвяного фото. Повідомляють, що родина просто не спромоглася дійти згоди і обрати спільну дату для зйомки, не узгодивши власні графіки. Незадоволеною від такого рішення лишилася лише 64-річна Кріс Дженнер, яка знову хотіла б об'єднати всю родину у святковому фото.

Минулого року сімейство Кардашян теж постало не в повному складі. Ще тоді матуся родини скаржилися, що зібрати всіх зіркових дітей в одному місці виявилося не під силу.