Як приготувати окрошку: рецепти холодного супу

Окрошка – це холодний суп, який ідеально доповнить ваш раціон харчування в спеку. Готувати його можна з різними інгредієнтами, які вам більше подобаються. В матеріалі ви знайдете три рецепти окрошки, які ви зможете з легкістю повторити вдома.

Рецепти окрошки різняться не лише інгредієнтам, а ще й напоєм, яким її заправляють. Наприклад, це може бути несолодкий квас, сироватка, кисле молоко, мінералка та навіть звичайна вода. Тому обирайте той напій, який вам більше до душі!

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Подавати до столу окрошку потрібно в холодному вигляді, тож перед подачею обов'язково поставте її в холодильник.

Рецепт класичної окрошки



Рецепт класичної окрошки

Інгредієнти:

- 4-5 варених картоплин;

- 5 варених яєць;

- 8-10 редисок;

- 2-3 свіжих огірка;

- 300 г ковбаси (вареної або копченої);

- 1 пучок кропу;

- 1 пучок зеленої цибулі;

- сіль за смаком;

- сметана або майонез (за смаком);

- квас, мінеральна вода або сироватка.

Рецепт приготування класичної окрошки:

Відваріть картоплю та яйця. Наріжте однаковими шматочками картоплю, яйця, редис, огірки та ковбасу. Подрібніть зелень. Змішайте всі інгредієнти в каструлі та посоліть за смаком. За бажанням, можете додати сметану або майонез. Заправте квасом, мінеральною водою або ж сироваткою. Перемішайте та подавайте у холодному вигляді.

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Рецепт окрошки з куркою



Рецепт окрошки з куркою

Інгредієнти:

- 5-6 варених картоплин;

- 6 варених яєць;

- 4-5 свіжих огірків;

- 10-12 редисок;

- 1 пучок зеленої цибулі;

- ½ пучка кропу;

- ½ пучка петрушки;

- 2 курячих стегенця або філе;

- сіль за смаком;

- щіпка лимонної кислоти;

- сметана (за смаком);

- газована мінеральна вода або сироватка.

Рецепт приготування окрошки з куркою:

Відваріть картоплю та яйця. Ви можете використовувати свіжу курку, її потрібно відварити та також порізати. Або ж можете взяти копчену курку та також нарізати, але обов'язково зніміть шкіру. Наріжте однаковими шматочками картоплю, яйця, редис, огірки та курку. Змішайте всі інгредієнти в каструлі. Додайте сіль, лимонну кислоту і сметану за бажанням. Заправте окрошку мінеральною водою чи сироваткою та подавайте охолодженою.

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Рецепт окрошки з буряком (холодний борщ)



Рецепт окрошки з буряком (холодний борщ)

Інгредієнти:

- 2 варені буряка;

- 4-5 варених картоплин;

- 2-3 варених яйця;

-1-2 свіжих огірка;

- 150 г вареної ковбаси;

- 1 пучок кропу;

- ½ лимона;

- сіль та мелений чорний перець (за смаком);

- сметана (за смаком);

- газована мінеральна вода або сироватка.

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Рецепт приготування окрошки з буряком:

Цю окрошку ще називають холодним борщем, адже за виглядом та смаком вона нагадує звичайний червоний борщ. Для її приготування відваріть картоплю, буряк (за бажанням, його можна запекти в духовці, так він буде більш ароматним) та яйця. Наріжте всі інгредієнти кубиками та змішайте в каструлі. Додайте подріблену зелень, лимонний сік, спеції, сметану і мінеральну воду (або сироватку). Добре перемішайте та подавайте охолодженим.