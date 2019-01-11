"Оксамитова пила": з'явився перший трейлер до фільму жахів

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"Оксамитова пила": сюжет та перший трейлер фільму жахів
"Оксамитова пила": сюжет та перший трейлер фільму жахів / www.netflix.com

Фільми жахів все більше приваблюють кіноманів. Невдовзі на телеекрани вийде очікуваний трилер "Скло". Тепер же у мережі з'явився тизер до фільму "Оксамитова пила" (Velvet Buzzsaw).

Автори кінострічки обрали досить незвичну та моторошну історію, перенісши глядачів у світ мистецтва. За сюжетом "Оксамитової пили" (Velvet Buzzsaw), в одній з галерей Лос-Анджелеса організували виставку невідомого художника, який створював незвичні картини. Якщо людина довго дивилась на полотно, воно немов оживало.

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Як виявилось, для створення картин чоловік використовував справжню кров. Однак не тільки в цьому була особливість творчості митця. Картини не просто могли рухатись, але й призводили до смерті своїх власників. 

У фільмі жахів головну роль зіграв голлівудський актор Джейк Джилленхол, відомий за кінострічками "Горбата гора", "Прин Персії: піски часу", "Початковий код" та ін. Окрім цього, на телеекрані з'являться Джон Малкович, Рене Руссо, Тоні Коллетт, Зейв Ештон, Том Стеррідж, Наталія Дайер і Біллі Магнуссен.

Прем'єра кінострічки "Оксамитова пила" (Velvet Buzzsaw) запланована на 1 лютого. Стрімінговий сервіс Netflix вже поділився трейлером до фільму жахів, підігрівши цікавість кіноманів до запланованої новинки. 

"Оксамитова пила": дивіться відео трейлеру

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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