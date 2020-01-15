Оксана Муха казково виступила на концерті у Львові: чим запам'ятається різдвяне шоу

У Львові по-особливому зустріли Старий Новий рік, адже саме 13 січня співачка Оксана Муха влаштувала казкове шоу з назвою "Тиха Ніч". Королоритні колядки і щедрівки, неймовірний вокал артистки та магічна атмосфера – цей вечір безумовно закарбується у пам'яті всіх учасників концерту. А як це було – дивіться в ексклюзивному матеріалі журналістів LifeStyle 24.

Виступ популярної співачки Оксани Мухи пройшов у Львівському драматичному театрі імені Марії Заньковецької. І хоч у місті вже давно очікують на снігову погоду, саме у залі була атмосфера справжнього зимового Різдва. Допомогли це зробити декорації, які Оксана Муха залучила до концерту. Зокрема, на сцені можна було побачити білі витинанки, які виглядали, мов традиційні українські рушники з національними та релігійними орнаментами, а також штучний сніг. Головною прикрасою стала велика зірка, що символізувала різдвяні свята.

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Концерт Оксани Мухи у Львові / Фото: Альона Николаєвич

Львів'яни також ретельно підготувались до концерту. Сотні людей, які за лічені дні розкупили квитки на виступ Оксани Мухи, прийшли до театру у вишиванках або ж класичному вбранні та хустинах. Тому у залі складалась святкова атмосфера, яка нагадувала сімейний різдвяний вечір з колядниками. Глядачі оваціями закликали Оксану Муху до виступу та отримали перший сюрприз від артистки.

На початку грандіозного концерту зірка не вийшла до прихильників, а довгоочікуваний виступ розпочав вертеп. Колядники пройшли через весь зал у національних костюмах з жупанами та з різдвяною зіркою у руках, викликавши захват у глядачів.



Колядники з вертепом відкрили концерт Оксани Мухи / Фото: Альона Николаєвич



Вертеп на концерті Оксани Мухи / Фото: Альона Николаєвич

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Та справжнім фурором відзначився вихід головної зірки вечора – Оксани Мухи. Аплодисменти раптово завершились, коли глядачі почули перші акорди колядки, тому співачка виконувала пісню у цілковитій тиші, а кожен меломан у залі насолоджувався її неперевершеним вокалом.

"Оксана Муха проникає в серце людини завдяки голосу. Навіть не можу пояснити, як це відбувається, але за цим відчуттям, наче тебе окутує якась енергія, я завжди приходжу на її концерти", – поділилась прихильниця артистки Катерина Воронова.

Дивіться фрагмент виступу Оксани Мухи у Львові: відео

Казковості моменту додавало і вбрання Оксани Мухи: на концерті вона красувалась у блискучих розкішних сукнях. Діти, які були глядачами у залі, назвали артистку принцесою або ж Сніговою Королевою. Не оминули вони увагою і прикрас кумирки: під час виступу один хлопчик назвав камінці у волоссі Оксани Мухи "класними", від чого вона не стримала усмішки.



Розкішне вбрання Оксани Мухи / Фото: Альона Николаєвич

Діти не тільки були глядачами концерту, але й його учасниками. Під час дійства Оксана Муха запросила на сцену своїх маленьких помічників у білосніжному вбранні. Вони заспівали з артисткою та розповіли віншування, розвеселивши всіх своєю безпосередністю.

Що може бути кращим, величнішим, достойнішим, аніж прославляти Христа у часі різдвяних свят, радіти Його народженню, вітати Його життя? Кожен із нас робить це по-своєму, так, як уміє,

– зазначила Оксана Муха.



Оксана Муха з дітьми / Фото: Альона Николаєвич

Дивіться виступ Оксани Мухи з дітьми у Львові: відео

Під час концерту Оксана Муха заспівала відомі українські колядки, зокрема, "Добрий вечір тобі", "Бог ся рождає", "Тиха ніч" та "На небі зірка ясна засяла", які залюбки підспівували всі глядачі. Також у програмі виступу внесли і авторські композиції та старі різдвяні пісні, які глядачі вчили просто під час шоу. Особливим було виконання колядки "Народився Бог на санях", яка звучала, як джазовий хіт з вокальними імпровізаціями. Потужний тембр голосу Оксани Мухи заворожив глядачів, які засипали її гучними оваціями.

Оксана Муха підкорила колядкою "Народився Бог на санях": відео

"Я безмежно щаслива, що Львів уже не вперше зустрічає нашу команду подвійним аншлагом! Тут ми справді вдома, тут ми щоразу в оточенні своїх! Зараз у нас триває великий тур Україною "Тиха ніч". На цих концертах я виконую виключно колядки та щедрівки – знані і незнані, тихі і голосні. На світську пісню ми маємо цілий рік, а час коляди дуже короткий. Тому так важливо наколядуватися на весь рік наперед. Радію, що цю програму нам вдалося повезти у Київ і навіть Харків! Чекаю цих концертів з нетерпінням – 15 і 17 січня відповідно. Коляда об‘єднує Україну!" – наголосила Оксана Муха.

Тож якщо ви хочете по-справжньому відчути дух Різдва, об'єднатись із сотнями українців у гучній коляді, побачити міць та колорит української пісні – не пропустіть концерт Оксани Мухи.



Оксана Муха у Львові / Фото: Альона Николаєвич