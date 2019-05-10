Оксана Муха отримала звання "Заслуженої артистки України"
Переможниця "Голосу країни 9" Оксана Муха удостоїлася престижного звання високого рівня. Львів'янка отримала нагороду від Президента України і відтепер представлятиметься як "Заслужена артистка України".
Співачка Оксана Муха, яка прославилася на всю Україну після перемоги у пісенному проекті "Голос країни 9", стала Заслуженою артисткою. Про це виконавиця з голосом Квітки Цісик повідомила на своїй сторінці у Facebook.
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Вона опублікувала допис, у який додала указ чинного президента Петра Порошенка, де зазначається, що вона буде відзначена державною нагородою.
Та вітайте вже, чи що,
– прокоментувала новину сама Оксана Муха.
Джерело: LifeStyle 24
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