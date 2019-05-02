Оксана Муха побувала у квартирі, яку їй подарували після перемоги на "Голосі країни-9": фото

Переможниця вокального проекту "Голос країни-9" Оксана Муха виграла розкішну квартиру в Києві. Днями співачка вперше оглянула свою нерухомість та поділилась враженнями від житла.

Як повідомляє 1+1, після грандіозного фіналу "Голосу країни-9" Оксана Муха отримала у подарунок 3-кімнатну квартиру в столиці. Не минуло й місяця, як артистку запросили на оглядини її нового житла.

Читайте також: Це було досить страшно, – Оксана Муха розповіла про найважчі етапи в "Голосі країни-9"

Під час спілкування з представниками комплексу Оксана Муха зізналась, що хотіла б зробити у новому помешканні власну міні-студію. Така ідея настільки сподобалась спонсору "Голосу країни-9", що для львів'янки приготували сюрприз: замість 3-кімнатного помешкання вона отримала двоповерховий пентхаус.

"Я була дуже щаслива, адже тобі дарують таку можливість – мати житло в Києві. І коли мені сказали, що замість 3-кімнатної квартири подарують двоповерховий пентхаус на останньому поверсі з величезною терасою та прекрасним краєвидом, я навіть не могла повністю повірити у все, що зі мною відбувається. Це той випадок, коли ти чекаєш одне, а тобі неочікувано дарують набагато більше. Це дуже приємно", – розповіла Оксана Муха.



Переможниця "Голосу країни-9" на подарованій квартирі / 1+1

Співачка зізналась, що вже має кілька ідей, які б хотіла реалізувати в новому помешканні. Зокрема, за словами Оксани Мухи, другий поверх буде її своєрідним творчим куточком.

"Я вже встигла спланувати, що з другого поверху зроблю собі творчий куточок, де буде місце для запису вокалу, де стоятимуть музичні інструменти і буде зона для відпочинку й обговорення музичних ідей. Це буде повністю творчий майданчик, і для мене це велике щастя. Якщо днями я ще не була певна, коли зможу переїхати до Києва, то зараз вже скоріше хочу, аби все відбулося якнайшвидше. Але, звісно, потрібен час, тому все йтиме так, як потрібно, бо переїзд неминучий. Це буде дуже вчасно для моєї родини", – додала Оксана Муха.



Оксана Муха отримала нову квартиру / 1+1

Як відомо, 21 квітня в Україні відбувся фінал шоу "Голос країни-9". За результатами голосування глядачів, перемогу на проекті здобула Оксана Муха. В інтерв'ю журналістам LifeStyle 24 співачка зізналась, що питання про її нову квартиру стало чи не найбільш популярним, а суспільство із захватом стежить за цією темою. Однак Оксана Муха додала, що поки не готова переїжджати у нове помешкання, адже у Львові мешкають її друзі та родичі – люди, які дають їй натхнення творити.