Оксана Муха поїде із Даном Баланом у тур Україною

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Оксана Муха – переможниця "Голосу країни-9"
Оксана Муха – переможниця "Голосу країни-9" / tvoemisto.tv

Переможниця вокального проекту "Голос країни-9" Оксана Муха вийде на сцену разом із її зірковим наставником Даном Баланом. Станеться це під час його всеукраїнського туру.

Як повідомляє ТСН, Оксана Муха одразу після фіналу шоу "Голос країни-9" отримала пропозицію записати україномовну пісню "Треба". Та це не всі сюрпризи, які підготував Дан Балан для вокалістки: він запропонував їй вирушити з ним у всеукраїнський тур. 

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"Для мене було великим щастям заспівати у фіналі в дуеті зі своїм тренером. Ще й україномовну пісню, його авторську! Наступного дня після нашої перемоги Dan запропонував записати пісню "Треба" на студії. Я була просто вражена такою пропозицією. А коли згодом отримала запрошення поїхати в тур як спеціальна гостя, не могла повірити у все, що відбувається", – розповіла Оксана Муха. 

На несподівану пропозицію від Дана Балана співачка з радістю погодилась. Оксана Муха зізналась, що з нетерпінням очікує на перші концерти, які стартують вже 24 травня. Артисти планують відвідати 11 українських міст. 

Для мене це великий подарунок. Співатимемо дуетні пісні, а також планую виконати кілька сольних композицій. Вже не можу дочекатися цих концертів. Особливо дорого, що тур охоплює Схід та Південь України, куди я давно мріяла поїхати з українською піснею,
– додала Оксана Муха. 

Фінал шоу "Голос країни-9" відбувся 21 квітня. Четверо вокалістів змагались за перемогу та головний приз проекту – кубок та 3-кімнатну квартиру в Києві. За результатами голосування глядачів, переможницею стала співачка зі Львова Оксана Муха, яка підкорила всіх чуттєвим співом та репертуаром легендарної Квітки Цісик. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: LifeStyle 24
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