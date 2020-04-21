Октоберфест у Німеччині скасували через коронавірус

Найбільший пивний фестиваль у світі Октоберфест, який щорічно проходить восени у Мюнхені, Німеччина, скасували через пандемію коронавірусу. Прем'єр-міністр Баварії заявив, що є надто багато ризиків у проведенні такого масштабного дійства в умовах поширення COVID-19.

Інформацію про скасування пивного фестивалю Октоберфест офіційно підтвердив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Содер у вівторок, 21 квітня. Сталось це на пресконференції з обер-бургомістром міста Дітером Райтер, передають в "Інтерфакс Україна".

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Ми живемо в інші часи. Поки немає вакцини, потрібно бути особливо уважними. Ми єдині в думці, що ризик надто великий. Ми разом вирішили, що Октоберфест цього року не відбудеться,

– заявив Содер.

Окрім цього німецький політик додав, що таке рішення зумовлене тим, що у наметах, де традиційно продають пиво, відбувається постійне скупчення людей, які можуть заразити одне одного. Відомо, що черги на купівлю фірмового пива на Октоберфесті можуть формуватись з самого ранку до пізньої ночі, а кількість людей, яка відвідує фестиваль, становить понад 6 мільйонів осіб.

"Це все чинники, які ведуть до посилення поширення вірусу. Ми знаємо, як це важко. Тут велике значення має і економічне підґрунтя", – додав Содер.

Відомо, що німецький фестиваль Октоберфест мав відбутись традиційно восени – з 19 вересня по 4 жовтня 2020 року. Перші чутки про скасування події з'явились у газеті Bild. До слова, всі великі фестивалі та свята в Німеччині до 31 серпня також заборонені.

Станом на 21 квітня у Німеччині зафіксовано 147 тисяч інфікованих на коронавірус. З них – майже 5 тисяч померло і 95 тисяч одужало. Німеччина входить у п'ятірку країн у світі з найбільшим показником захворюваності на COVID-19. Загалом у світі нараховується майже 2,5 мільйона офіційно зареєстрованих хворих на інфекційне захворювання.