Окуляри Джона Леннона зійшли з молотка за 183 тисячі доларів

Незмінний аксесуар учасника знаменитого гурту "The Beatles" продали на аукціоні за чималу суму. Їх готували для ролі музиканта у сатиричному фільмі "Як я виграв війну", а згодом вони створили його імідж. Справжній шанувальник Джона Леннона віддав за окуляри в сотні разів більше від початкової суми лота.

Круглі окуляри із золотавим відтінком названо найбільш культовими у світовій історії рок-н-ролу. Засновник найпопулярнішого гурту всіх часів "The Beatles" використав їх у 1966 році для ролі стрілка Гріпвіда у сатиричній стрічці про Другу світову війну.

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Один із найстаріших аукціонних домів світу Sotheby's, який займається продажем антикваріату та творів мистецтва, продав знаковий лот за 183 тисячі доларів. Ім'я покупця не розголошують, проте стверджують, що стартова ціна складала близько восьми тисяч доларів.

У 1968 році ці сонцезахисні окуляри Джон Леннон залишив на задньому сидінні автомобіля Алана Херрінга, який був водієм барабанщика "The Beatles" Рінго Старра. Вони були пошкодженими: одна лінза окулярів від'єдналася від оправи. Алан Херрінг запропонував полагодити цінний аксесуар, проте Джон Леннон відмовився. Тепер через п'ять десятиліть ці окуляри допомогли чоловікові здобути кругленьку суму.

Що відомо про "The Beatles"?

Британські газети і знамениті музиканти називали Леннона "Великий Джон". З першого ж концерту в нічному клубі Гамбурга у 1960 році "біт-квартет" "The Beatles" викликав справжній фурор серед рок-фанатів, причому відразу й назавжди. Четвірка юних ліверпульських талантів зробила небувалий переворот в історії сучасної музики.

Всесвітньо відомі The Beatles з'явилися в 1959 році. Група дуже швидко набула великої популярності. Свого захоплення музикою "Бітлів" не приховувала навіть королева Єлизавета ІІ.

Леннон став відомим не лише як музикант, але й як політичний активіст. Свої погляди він висловлював як у піснях, так і під час публічних виступів. Леннон сповідував ідеї рівності і братерства, миру і свободи. Це зробило його кумиром хіппі й одним із найвідоміших діячів 60-70 років.