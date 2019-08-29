Окуляри зі стразами і блискуча сорочка: Девід Бекхемом кумедно спародіював Елтона Джона

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Девід Бекхем і Елтон Джон
Девід Бекхем і Елтон Джон / Instagram / @victoriabeckham

Зіркове британське сімейство Вікторія і Девід Бекхеми відпочили разом зі співаком Елтоном Джоном і його партнером Девідом Фернішом на півдні Франції на яхті композитора.

Знаменитості опублікували спільне фото на своїх сторінках в Instagram. До прикладу, Девід Бекхем на спільному фото з Елтоном Джоном підписав, що "знає співака вже 24 роки, а сміється з ним, як вперше". Додамо, що саме легендарний артист став хресним батьком двох дітей зіркового сімейства – Брукліна і Ромео.

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Кумедне фото свого чоловіка показала Вікторія. На ньому Девід позує в сонцезахисних окулярах зі стразами і в сорочці з колекції Versace із золотим принтом. У підписі дизайнерка позначила назву фільму "Рокетмен".

Девід Бекхем
Девід Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

рокетмен
Фільм "Рокетмен" / Скріншот

"Чудове літо з прекрасними людьми. Ми з Девідом любимо вас, хлопці", – додала Вікторія Бекхем у підписі під спільним фото. 

Цікаво, що для морської прогулянки дизайнерка приміряла дві розкішні вечірні сукні з власної колекціїї. Девід з цього навіть пожартував: "Справді? Одягнутися на яхту в стилі Вікторії Бекхем". Додамо, що повна вартість сукні на офіційному сайті дизайнерки – близько 57 тисяч гривень.

Бекхеми на яхті з Елтоном Джоном і його коханим / Instagram / @victoriabeckham / @davidbeckham

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Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Елтон Джон
Джерело: LifeStyle 24
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