Окуляри зі стразами і блискуча сорочка: Девід Бекхемом кумедно спародіював Елтона Джона

Зіркове британське сімейство Вікторія і Девід Бекхеми відпочили разом зі співаком Елтоном Джоном і його партнером Девідом Фернішом на півдні Франції на яхті композитора.

Знаменитості опублікували спільне фото на своїх сторінках в Instagram. До прикладу, Девід Бекхем на спільному фото з Елтоном Джоном підписав, що "знає співака вже 24 роки, а сміється з ним, як вперше". Додамо, що саме легендарний артист став хресним батьком двох дітей зіркового сімейства – Брукліна і Ромео.

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Кумедне фото свого чоловіка показала Вікторія. На ньому Девід позує в сонцезахисних окулярах зі стразами і в сорочці з колекції Versace із золотим принтом. У підписі дизайнерка позначила назву фільму "Рокетмен".



Девід Бекхем / Instagram / @victoriabeckham



Фільм "Рокетмен" / Скріншот

"Чудове літо з прекрасними людьми. Ми з Девідом любимо вас, хлопці", – додала Вікторія Бекхем у підписі під спільним фото.

Цікаво, що для морської прогулянки дизайнерка приміряла дві розкішні вечірні сукні з власної колекціїї. Девід з цього навіть пожартував: "Справді? Одягнутися на яхту в стилі Вікторії Бекхем". Додамо, що повна вартість сукні на офіційному сайті дизайнерки – близько 57 тисяч гривень.

Бекхеми на яхті з Елтоном Джоном і його коханим / Instagram / @victoriabeckham / @davidbeckham