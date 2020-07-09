Кримінальна драма "Носоріг" від режисера Олега Сенцова таки вийде на великий екран! Вже восени 2020 року планується початок знімального процесу, а стрічка, за попередніми даними, може вийти на екран у 2021 році.

Рішення про фінансування проєкту ухвалила Рада з державної підтримки кінематографії. За офіційними даними, Держкіно виділить на екранізацію драми "Носоріг" 25 мільйонів гривень. Окрім цього, фільм Олега Сенцова вже отримав підтримку від німецького кінофонду Medienboard Berlin-Brandenburg і Польського кіноінституту, тому стрічку створять у співпраці трьох країн.

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Відомо, що підготовка до зйомок "Носорогу" розпочалась ще у 2013 році, однак через незаконний арешт та ув'язнення Олега Сенцова проєкт поставили на паузу. Тепер, коли політв'язень вийшов на волю та зайнявся своєю кар'єрою, роботу над фільмом відновили. Очікується, що зйомки розпочнуться вже восени 2020 року.

"Ні у кого з експертів не виникло сумнівів щодо підтримки цього довгоочікуваного проєкту, єдине, що потрібно було – знайти правильне юридичне рішення. І так як цей фільм усі ці роки не виключали з плану держпідтримки кінематографії, то таке рішення було сьогодні знайдено. Я дуже радий, що зможу нарешті почати знімати кіно, а також вдячний членам Ради, міністру культури та нашому Держкіно за спільну підтримку "Носоріга", – прокоментував Олег Сенцов.

Що відомо про сюжет фільму "Носоріг"

У центрі сюжету стрічки – історія молодого бандита, який вже давно відійшов від кримінальних справ. Він згадує періоди свого життя та етапи найбільших падінь, зокрема, коли він загубив себе та свою сім'ю. Головний герой розуміє, що всі зміни не випадкові, та трапляються не "чомусь, а для чогось". Тому колишньому злочинцю потрібно буде визначитись, на що він тепер здатен.

Бюджет стрічки наразі складає 1,65 мільйона євро. Колись фільм Олега Сенцова "Носоріг" вимагав у 6 разів меншу суму для створення. Це режисер пояснив інфляцією та згодом може надати письмове пояснення щодо збільшення витрат.