Олег Скрипка порівняв онлайн-концерти із гумовими жінками: відео
Легендарний український співак Олег Скрипка порівняв проведення онлайн-концертів на карантині з гумовими жінками замість дружин. Артист зазначив, що сумує за особистими зустрічами із своїми прихильниками.
Олег Скрипка дав коментар телеведучій Соломії Вітвіцькій, яка опублікувала його на своєму телеграм-каналі "Особливе з Соломією". Він відверто зізнався, що на карантині найбільше сумує за концертами.
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Соломія зустрілася з Олегом на одній із вулиць Києва. Він є власником та водієм електромотоциклу і під час розмови із телеведучою якраз сидів на ньому. Виконавець дбає про власну безпеку, тому не вирушає в дорогу без захисного шолома.
Вітвіцька зазначила, що багато артистів під час карантину проводять виступи в онлайн-режимі. На це Скрипка відповів, що в ізоляції найбільше сумує за концертами, а порівняти живу енергію від слухачів та віртуальну – неможливо.
Онлайн-концерт для музиканта – це те саме, що для одруженого чоловіка гумова жінка,
– сказав Олег.
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Зазначимо, станом на 15 червня в Україні зафіксували 31 810 випадків зараження коронавірусом. Від пандемії COVID-19 померла 901 людина. Вдалося одужати 14 253 пацієнтам.