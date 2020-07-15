"Танці з зірками 2020": хто став першим учасником проєкту

Представники "1+1" посилено готуються до нового сезону розважального шоу "Танці з зірками". Вже восени знаменитості підкорюватимуть паркет проєкту, а наразі організатори назвали першого учасника шоу. Ним став співак Олег Винник.

Про це повідомляється на інстаграм-сторінці "Танців з зірками". За традицією, знаменитості візьмуть участь у #танціззіркамиchallenge та передаватимуть естафету один одному. Таким чином розсекретять всіх 14 учасників проєкту. А першим героєм розважального шоу вже став співак Олег Винник.

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"Найкрасивіше і найскладніше для мене – це танець. Легкої краси не буває. Краса вимагає багато праці. Тільки через подолання труднощів людина досягає нових вершин. І проєкт "Танці з зірками" – прекрасна платформа для цього", – зазначив Олег Винник.

Ролик артист записав на стадіоні, запевнивши, що він точно з'явиться у новому сезоні "Танців". Естафету Олег Винник передав дизайнерці, акторці та колишній вокалістці гурту "ВІА Гра" Надії Мейхер.

Відомо, що оцінювати виступи зіркових учасників шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Григорій Чапкіс. А от ім'я четвертого судді "Танців з зірками 2020" поки не розсекречують.

Окрім цього, у мережі вже припускають, які представники вітчизняного шоу-бізнесу можуть потрапити на паркет Серед фаворитів у мережі – Настя Каменських та Слава Камінська. Однак ця інформація поки залишається без підтвердження. Через пандемію, ймовірно, зйомки будуть проходити без глядачів у залі, або ж людей розсадять за столики, зберігаючи дистанцію в 1,5 метра.