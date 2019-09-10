Олег Сенцов зізнався, які фільми йому вдалось подивитись під час ув'язнення

Колишні політичні в'язні Олег Сенцов та Олександр Кольченко взяли участь у запланованій пресконференції. Талановитий режисер не уникнув питання про сучасні фільми, які він може порекомендувати іншим глядачам.

У розмові з журналістами Олег Сенцов зізнався, що за час ув'язнення він не мав змоги дивитись кінострічки. За всі 5 років перебування у російських тюрмах українцю вдалось переглянути 4 фільми, які його вразили. Усі кінострічки – вітчизняного та російського виробництва.

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"Плем'я", 2014

Перша кінострічка, яка вразила режисера – "Плем'я" Михайла Слабошпитського. За словами Олега Сенцова, це було складне завдання втілити у життя непересічний проєкт. Все тому, що у центрі сюжету – підлітки з вадами слуху, які живуть у спеціальному інтернаті. В закладі діє кримінальне угрупування "Плем'я", до якого вступає новачок Сергій, який згодом закохується та прагне врятувати не тільки почуття, але й життя. Фільм Михайла Слабошпитського знятий без жодної репліки головних героїв.

Так вийшло, що в Ростові-на-Дону, перебуваючи у в'язниці ФСБ, був телевізор. Вночі, хоч це заборонялось, я увімкнув його та побачив програму... Я з першого кадру зрозумів, що це "Плем'я" Михайла Слабошпитського. Я з ним знайомий, але не дуже близько. Знав про цей проєкт, бо завдання в нього було дуже складним: знімати кіно про людей з вадами слуху без сурдоперекладу. Тобто ми не розуміємо, про що вони говорять... Мені сподобалось,

– поділився Олег Сенцов.

Саме цю кінострічку режисер назвав одним з найкращих українських фільмів за останні роки. Такої ж думки і світова спільнота, яка віддала фільму "Плем'я" десятки нагород.

Дивіться трейлер до фільму "Плем'я": відео (18+)

"Левіафан", 2014

Друга кінострічка, яку згадав Олег Сенцов – "Левіафан" режисера Андрія Звягінцева. Фільм розповідає про помешкання біля Баренцевого моря, яке планують знести для побудови елітного маєтку. За будинок борються головні герої та їхній друг адвокат, які потрапляють у непередбачувані перипетії.

"Дуже сподобалось... Цей фільм мене зачепив", – наголосив Олег Сенцов.

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Дивіться трейлер до фільму "Левіафан": відео

"Літо", 2018

Фільм розповідає про маловідомі факти з біографії Віктора Цоя. Події розгортаються влітку 1981 року, коли 19-річний артист знайомиться з Майком Науменком та своєю майбутньою дружиною Наталією. Як проходили перші концерти Цоя та записи його пісень – це може вразити кожного прихильника знаменитого артиста.

Дивіться трейлер до фільму "Літо": відео

"Рай", 2016

Ще одна кіноробота, яка зацікавила Олега Сенцова, був фільм знаменитого режисера Андрія Кончаловського "Рай". Фільм розповідає про емігрантку та учасницю французького Опору Ольгу Каменську, поліцейського Жюля та офіцера Гельмута. Головні герої випадково зустрічаються під час Другої світової війни.

Дивіться трейлер до фільму "Рай": відео

Окрім цього, Олег Сенцов зізнався, що ще під час ув'язнення попросив друзів передати йому записи фільмів, які вони рекомендували б для перегляду. Політичний в'язень отримав 20 кінострічок, однак наразі їх так і не переглянув. А от Олександр Кольченко додав, що багато чув про новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", який він перегляне при нагоді.

Важливо! 10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили режисера та активіста у підготовці терактів. Вже за рік Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля.



7 вересня 2019 року у рамках обміну полоненими Олега Сенцова, Олександра Кольченка та ще 33 українських бранців Кремля звільнили з полону.